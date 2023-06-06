https://ria.ru/20230606/18-hornet-1876341079.html

СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета

СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета

Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet, сообщает газета Australian Financial Review со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T01:44

2023-06-06T01:44

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet, сообщает газета Australian Financial Review со ссылкой на источники."Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев", - говорится в материалеАвстралийский эксперт Роберт Поттер, консультирующий Киев, подтвердил факт переговоров, но отметил, что стороны еще не достигли конкретной договоренности. По данным источников, Вашингтон положительно оценивает передачу самолетов. Согласие США в данном вопросе необходимо, поскольку они владеют правами интеллектуальной собственности на эти истребители. На данный момент F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если самолеты не отдадут Украине, они будут утилизированы или проданы частной авиационной компании для обучения пилотов.По словам осведомленного источника, истребители можно ввести в эксплуатацию в течение четырех месяцев. Однако отмечается, что часть самолетов годятся только на детали.Как сообщает издание, австралийцы и американцы могут дать понять Киеву, что F/A-18 Hornet могут использоваться только в воздушном пространстве Украины, в противном случае союзники прекратят их обслуживать.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение еще не принято.В Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в боевых самолетах на текущем этапе конфликта. При этом в Киеве надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.

https://ria.ru/20230601/istrebiteli-1875641177.html

https://ria.ru/20230605/piloty-1876311890.html

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