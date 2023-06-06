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СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета - РИА Новости, 06.06.2023
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01:44 06.06.2023 (обновлено: 02:20 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/18-hornet-1876341079.html
СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета
СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета
Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet, сообщает газета Australian Financial Review со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2023
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австралия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet, сообщает газета Australian Financial Review со ссылкой на источники.&quot;Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев&quot;, - говорится в материалеАвстралийский эксперт Роберт Поттер, консультирующий Киев, подтвердил факт переговоров, но отметил, что стороны еще не достигли конкретной договоренности. По данным источников, Вашингтон положительно оценивает передачу самолетов. Согласие США в данном вопросе необходимо, поскольку они владеют правами интеллектуальной собственности на эти истребители. На данный момент F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если самолеты не отдадут Украине, они будут утилизированы или проданы частной авиационной компании для обучения пилотов.По словам осведомленного источника, истребители можно ввести в эксплуатацию в течение четырех месяцев. Однако отмечается, что часть самолетов годятся только на детали.Как сообщает издание, австралийцы и американцы могут дать понять Киеву, что F/A-18 Hornet могут использоваться только в воздушном пространстве Украины, в противном случае союзники прекратят их обслуживать.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение еще не принято.В Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в боевых самолетах на текущем этапе конфликта. При этом в Киеве надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.
https://ria.ru/20230601/istrebiteli-1875641177.html
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украина, австралия, сша, в мире
Украина, Австралия, США, В мире
СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета

AFR: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета F/A-18 Hornet

© AP Photo / Steve HelberАмериканский штурмовик F/A-18 Hornet
Американский штурмовик F/A-18 Hornet - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Steve Helber
Американский штурмовик F/A-18 Hornet. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet, сообщает газета Australian Financial Review со ссылкой на источники.
«

"Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев", - говорится в материале

Австралийский эксперт Роберт Поттер, консультирующий Киев, подтвердил факт переговоров, но отметил, что стороны еще не достигли конкретной договоренности.
По данным источников, Вашингтон положительно оценивает передачу самолетов. Согласие США в данном вопросе необходимо, поскольку они владеют правами интеллектуальной собственности на эти истребители.
На данный момент F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если самолеты не отдадут Украине, они будут утилизированы или проданы частной авиационной компании для обучения пилотов.
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По словам осведомленного источника, истребители можно ввести в эксплуатацию в течение четырех месяцев. Однако отмечается, что часть самолетов годятся только на детали.
Как сообщает издание, австралийцы и американцы могут дать понять Киеву, что F/A-18 Hornet могут использоваться только в воздушном пространстве Украины, в противном случае союзники прекратят их обслуживать.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение еще не принято.
В Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в боевых самолетах на текущем этапе конфликта. При этом в Киеве надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.
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