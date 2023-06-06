https://ria.ru/20230606/18-hornet-1876341079.html
СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета
СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета
Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet, сообщает газета Australian Financial Review со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T01:44
2023-06-06T01:44
2023-06-06T02:20
украина
австралия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121289/02/1212890287_0:85:2000:1210_1920x0_80_0_0_56bfd39f466794378e9522ebd95eca74.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet, сообщает газета Australian Financial Review со ссылкой на источники."Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев", - говорится в материалеАвстралийский эксперт Роберт Поттер, консультирующий Киев, подтвердил факт переговоров, но отметил, что стороны еще не достигли конкретной договоренности. По данным источников, Вашингтон положительно оценивает передачу самолетов. Согласие США в данном вопросе необходимо, поскольку они владеют правами интеллектуальной собственности на эти истребители. На данный момент F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если самолеты не отдадут Украине, они будут утилизированы или проданы частной авиационной компании для обучения пилотов.По словам осведомленного источника, истребители можно ввести в эксплуатацию в течение четырех месяцев. Однако отмечается, что часть самолетов годятся только на детали.Как сообщает издание, австралийцы и американцы могут дать понять Киеву, что F/A-18 Hornet могут использоваться только в воздушном пространстве Украины, в противном случае союзники прекратят их обслуживать.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение еще не принято.В Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в боевых самолетах на текущем этапе конфликта. При этом в Киеве надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.
https://ria.ru/20230601/istrebiteli-1875641177.html
https://ria.ru/20230605/piloty-1876311890.html
украина
австралия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121289/02/1212890287_138:0:1863:1294_1920x0_80_0_0_13f869bed79259673ecc70aadaef5153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, австралия, сша, в мире
Украина, Австралия, США, В мире
СМИ: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета
AFR: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета F/A-18 Hornet