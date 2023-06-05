https://ria.ru/20230605/znanie-1876222987.html

У просветительской премии "Знание" учредили номинацию "Наставник года"

У просветительской премии "Знание" учредили номинацию "Наставник года" - РИА Новости, 05.06.2023

У просветительской премии "Знание" учредили номинацию "Наставник года"

Общество "Знание" продлило прием заявок на просветительскую премию "Знание.Премия - 2023" на три недели, до 26 июня, сообщила пресс-служба "Знания". РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:37

2023-06-05T13:37

2023-06-05T13:37

год педагога и наставника

общество

российское общество "знание"

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общество "Знание" продлило прием заявок на просветительскую премию "Знание.Премия - 2023" на три недели, до 26 июня, сообщила пресс-служба "Знания". "Российское общество "Знание" продлило прием заявок на соискание просветительской награды "Знание.Премия - 2023" на три недели. Номинировать себя, другого человека, проект или компанию можно до 26 июня на сайте premiya.znanierussia.ru. В этом году интерес к премии значительно возрос: на нее уже подано более 8 тысяч заявок со всей страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены почетным жюри премии на очном заседании в октябре. В обществе "Знание" также напомнили, что в 2023 году награда вручается в 17 номинациях - их стало на четыре больше, чем в прошлом году, среди новых номинаций - "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ" и "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения", а номинация "За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес" была расширена и теперь также включает в себя сферу права, кроме того, в Год педагога и наставника была учреждена особая номинация - "Наставник года". "Мы в очередной раз отмечаем активность россиян, и в этом году получили уже более 8 тысяч заявок из всех 89 регионов страны — цифра уже превысила показатели прошлого сезона. Важно, что из них более тысячи — это наставники, выдвинутые в новой, особой номинации в рамках Года педагога и наставника", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, его слова приводятся в сообщении. В обществе также подчеркнули, что по количеству уже поданных заявок традиционными лидерами являются номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство" и "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии", а среди новых наиболее востребованной стала номинация "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ", ещё одна популярная номинация - "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе", которая присуждается за деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания. "На данный момент самыми активными регионами по количеству поданных заявок являются: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Саратовская область, Самарская область, Краснодарский край, Пермский край, Республика Башкортостан, Свердловская область, Тюменская область", - заключили в обществе "Знание". Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, российское общество "знание"