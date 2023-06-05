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Умер сценарист "Незнайки на Луне" Владимир Голованов - РИА Новости, 05.06.2023
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Культура
 
16:57 05.06.2023
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Умер сценарист "Незнайки на Луне" Владимир Голованов
Умер сценарист "Незнайки на Луне" Владимир Голованов - РИА Новости, 05.06.2023
Умер сценарист "Незнайки на Луне" Владимир Голованов
В 83 года умер Владимир Голованов, сообщил на своей странице в соцсети Сергей Капков, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм". РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:57
2023-06-05T16:57
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В 83 года умер Владимир Голованов, сообщил на своей странице в соцсети Сергей Капков, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм".Он умер во сне. "В советские годы он писал сценарии детских игровых фильмов "Бесстрашный атаман", "Приключения Травки", "Марка страны Гонделупы", "Пограничный пес Алый", "Тайна записной книжки", "Полет в страну чудовищ", — напомнил Капков. Работал он и в анимации. Голованов — автор сценариев проектов "Фильм, фильм, фильм", "Девочка и медведь", "Зимовье зверей", "Великан-эгоист", "Иван-Царевич и Серый волк", "Короли и капуста", "Ночь перед Рождеством", "Незнайка на Луне", "Лукоморье. Няня", "Каштанка", "Снегурочка" и других.
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Умер сценарист "Незнайки на Луне" Владимир Голованов

Сценарист "Незнайки на Луне" и "Кошкиного дома" Владимир Голованов умер в 83 года

© Фото : @kapkov1912 / TelegramЗаслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Голованов
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Голованов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : @kapkov1912 / Telegram
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В 83 года умер Владимир Голованов, сообщил на своей странице в соцсети Сергей Капков, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм".
Он умер во сне.
"В советские годы он писал сценарии детских игровых фильмов "Бесстрашный атаман", "Приключения Травки", "Марка страны Гонделупы", "Пограничный пес Алый", "Тайна записной книжки", "Полет в страну чудовищ", — напомнил Капков.
Работал он и в анимации. Голованов — автор сценариев проектов "Фильм, фильм, фильм", "Девочка и медведь", "Зимовье зверей", "Великан-эгоист", "Иван-Царевич и Серый волк", "Короли и капуста", "Ночь перед Рождеством", "Незнайка на Луне", "Лукоморье. Няня", "Каштанка", "Снегурочка" и других.
 
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