Рейтинг@Mail.ru
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:25 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/zhuk-1876200592.html
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго - РИА Новости, 05.06.2023
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго
Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта в Чикаго, сообщает журнал Billboard. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:25
2023-06-05T12:25
шоубиз
в мире
тейлор свифт (певица)
сша
чикаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600946811_0:11:2997:1697_1920x0_80_0_0_a127e1b77d8ad4b5e29fe3015b282430.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта в Чикаго, сообщает журнал Billboard. Прошедший в воскресенье на стадионе Soldier Field концерт состоялся в рамках стартовавших в марте гастролей певицы Eras Tour. "Я только что проглотила жука", - пожаловалась Свифт со сцены, перед тем как она готовилась исполнить песню Tolerate It. Она закрыла лицо и отвернулась от зрителей. "Это просто так глупо", - сказала Свифт, качая головой и пытаясь выплюнуть насекомое. Как отмечает журнал, она пыталась убедить публику, что с ней "все будет хорошо". Концерт продолжился, но певица предупредила об опасности повторения инцидента. "Там так много жуков. Их там тысячи", - добавила она. Концертный тур Свифт вызвал беспрецедентный ажиотаж в США. В ноябре 2022 года сайт Ticketmaster прекратил продажу на ее выступления из-за повышенного спроса, в связи с чем министерство юстиции начало расследование в отношении компании, владеющей этой онлайн-площадкой.
https://ria.ru/20221027/svift-1827296127.html
сша
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600946811_0:0:2729:2046_1920x0_80_0_0_7f352402257ba92c596a8268a6b4ac6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тейлор свифт (певица), сша, чикаго
Шоубиз, В мире, Тейлор Свифт (певица), США, Чикаго
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго

Певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго

© AP Photo / Invision / Matt SaylesТейлор Свифт
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Invision / Matt Sayles
Тейлор Свифт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта в Чикаго, сообщает журнал Billboard.
Прошедший в воскресенье на стадионе Soldier Field концерт состоялся в рамках стартовавших в марте гастролей певицы Eras Tour.
"Я только что проглотила жука", - пожаловалась Свифт со сцены, перед тем как она готовилась исполнить песню Tolerate It. Она закрыла лицо и отвернулась от зрителей.
"Это просто так глупо", - сказала Свифт, качая головой и пытаясь выплюнуть насекомое. Как отмечает журнал, она пыталась убедить публику, что с ней "все будет хорошо".
Тейлор Свифт на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии
27 октября 2022, 18:21
Концерт продолжился, но певица предупредила об опасности повторения инцидента. "Там так много жуков. Их там тысячи", - добавила она.
Концертный тур Свифт вызвал беспрецедентный ажиотаж в США. В ноябре 2022 года сайт Ticketmaster прекратил продажу на ее выступления из-за повышенного спроса, в связи с чем министерство юстиции начало расследование в отношении компании, владеющей этой онлайн-площадкой.
 
ШоубизВ миреТейлор Свифт (певица)СШАЧикаго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала