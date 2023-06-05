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Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго - РИА Новости, 05.06.2023
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго
Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта в Чикаго, сообщает журнал Billboard. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:25
2023-06-05T12:25
2023-06-05T12:25
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тейлор свифт (певица)
сша
чикаго
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта в Чикаго, сообщает журнал Billboard. Прошедший в воскресенье на стадионе Soldier Field концерт состоялся в рамках стартовавших в марте гастролей певицы Eras Tour. "Я только что проглотила жука", - пожаловалась Свифт со сцены, перед тем как она готовилась исполнить песню Tolerate It. Она закрыла лицо и отвернулась от зрителей. "Это просто так глупо", - сказала Свифт, качая головой и пытаясь выплюнуть насекомое. Как отмечает журнал, она пыталась убедить публику, что с ней "все будет хорошо". Концерт продолжился, но певица предупредила об опасности повторения инцидента. "Там так много жуков. Их там тысячи", - добавила она. Концертный тур Свифт вызвал беспрецедентный ажиотаж в США. В ноябре 2022 года сайт Ticketmaster прекратил продажу на ее выступления из-за повышенного спроса, в связи с чем министерство юстиции начало расследование в отношении компании, владеющей этой онлайн-площадкой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тейлор свифт (певица), сша, чикаго
Шоубиз, В мире, Тейлор Свифт (певица), США, Чикаго
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго
Певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта в Чикаго, сообщает журнал Billboard
.
Прошедший в воскресенье на стадионе Soldier Field концерт состоялся в рамках стартовавших в марте гастролей певицы Eras Tour.
"Я только что проглотила жука", - пожаловалась Свифт со сцены, перед тем как она готовилась исполнить песню Tolerate It. Она закрыла лицо и отвернулась от зрителей.
"Это просто так глупо", - сказала Свифт, качая головой и пытаясь выплюнуть насекомое. Как отмечает журнал, она пыталась убедить публику, что с ней "все будет хорошо".
Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии
Концерт продолжился, но певица предупредила об опасности повторения инцидента. "Там так много жуков. Их там тысячи", - добавила она.
Концертный тур Свифт вызвал беспрецедентный ажиотаж в США
. В ноябре 2022 года сайт Ticketmaster прекратил продажу на ее выступления из-за повышенного спроса, в связи с чем министерство юстиции начало расследование в отношении компании, владеющей этой онлайн-площадкой.