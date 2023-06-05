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Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго

Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго - РИА Новости, 05.06.2023

Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго

Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта в Чикаго, сообщает журнал Billboard. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:25

2023-06-05T12:25

2023-06-05T12:25

шоубиз

в мире

тейлор свифт (певица)

сша

чикаго

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта в Чикаго, сообщает журнал Billboard. Прошедший в воскресенье на стадионе Soldier Field концерт состоялся в рамках стартовавших в марте гастролей певицы Eras Tour. "Я только что проглотила жука", - пожаловалась Свифт со сцены, перед тем как она готовилась исполнить песню Tolerate It. Она закрыла лицо и отвернулась от зрителей. "Это просто так глупо", - сказала Свифт, качая головой и пытаясь выплюнуть насекомое. Как отмечает журнал, она пыталась убедить публику, что с ней "все будет хорошо". Концерт продолжился, но певица предупредила об опасности повторения инцидента. "Там так много жуков. Их там тысячи", - добавила она. Концертный тур Свифт вызвал беспрецедентный ажиотаж в США. В ноябре 2022 года сайт Ticketmaster прекратил продажу на ее выступления из-за повышенного спроса, в связи с чем министерство юстиции начало расследование в отношении компании, владеющей этой онлайн-площадкой.

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чикаго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тейлор свифт (певица), сша, чикаго