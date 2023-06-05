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Восстановление потолочной живописи в павильоне №15 на ВДНХ завершается
Восстановление потолочной живописи в павильоне №15 на ВДНХ завершается - РИА Новости, 05.06.2023
Восстановление потолочной живописи в павильоне №15 на ВДНХ завершается
Специалисты завершают реставрацию живописных полотен в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" ВДНХ в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:50
2023-06-05T12:50
2023-06-05T12:50
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты завершают реставрацию живописных полотен в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь" ВДНХ в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются масштабные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 "Радиоэлектроника и связь", который является объектом культурного наследия федерального значения. Главная задача - максимально вернуть сооружению исторический облик. В настоящее время завершено раскрытие живописных полотен на потолках залов Саратовской области и Чувашской АССР, подходят к финалу работы в залах Куйбышевской и Ульяновской областей", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что живопись была скрыта более 60 лет - ее закрасили после перепрофилирования павильона в 1959 году, причем при устройстве крепления новых светильников нанесли повреждения холсту и живописному слою. "Информация о наличии в залах полотен содержалась в архивах, при проведении ремонтно-реставрационных работ росписи были обнаружены. Они выполнены казеиново-масляной темперой на льняных холстах, наклеенных на штукатурное основание, изображения в Саратовском и Куйбышевском залах обрамляет лепной орнамент. Раскрытие авторской живописи - процесс достаточно сложный и трудоемкий, специалисты проводят такие мероприятия только вручную, крайне осторожно и небольшими участками, строго соблюдая определенную методику", - рассказал Бирюков. Отмечается, что все отреставрированные полотна укроют до окончания пыльной стадии работ в павильоне, затем их покроют защитным слоем специального лака. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что завершить восстановление павильона №15 планируется в этом году.
https://ria.ru/20230325/pavilon-1860898511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы