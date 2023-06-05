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Решения о продлении запрета на ввоз зерна с Украины еще нет, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.06.2023
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11:47 05.06.2023 (обновлено: 12:01 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/zerno-1876189115.html
Решения о продлении запрета на ввоз зерна с Украины еще нет, заявили в ЕК
Решения о продлении запрета на ввоз зерна с Украины еще нет, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.06.2023
Решения о продлении запрета на ввоз зерна с Украины еще нет, заявили в ЕК
Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении истекающих 5 июня ограничений по ввозу сельхозпродукции Украины в ряд стран ЕС, сообщила РИА Новости официальный РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:47
2023-06-05T12:01
украина
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении истекающих 5 июня ограничений по ввозу сельхозпродукции Украины в ряд стран ЕС, сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер."Решение пока не принято", - сказала она.В минувшую пятницу в Еврокомиссии заявили, что этот вопрос по-прежнему находится на стадии "внутренних консультаций". При этом ЕК также обсуждает с украинской стороной, как добиться того, чтобы украинская продукция действительно доставлялась конечным потребителям транзитом через территорию ЕС, а не скапливалась в государствах союза.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, их срок действия истекает 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230601/zerno-1875443182.html
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украина, еврокомиссия, евросоюз, в мире, европа
Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Европа
Решения о продлении запрета на ввоз зерна с Украины еще нет, заявили в ЕК

Представитель ЕК Феррер: решение о продлении запрета на ввоз зерна с Украины не принимали

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении истекающих 5 июня ограничений по ввозу сельхозпродукции Украины в ряд стран ЕС, сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.
"Решение пока не принято", - сказала она.
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В минувшую пятницу в Еврокомиссии заявили, что этот вопрос по-прежнему находится на стадии "внутренних консультаций". При этом ЕК также обсуждает с украинской стороной, как добиться того, чтобы украинская продукция действительно доставлялась конечным потребителям транзитом через территорию ЕС, а не скапливалась в государствах союза.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, их срок действия истекает 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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