https://ria.ru/20230605/zerno-1876189115.html

Решения о продлении запрета на ввоз зерна с Украины еще нет, заявили в ЕК

Решения о продлении запрета на ввоз зерна с Украины еще нет, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.06.2023

Решения о продлении запрета на ввоз зерна с Украины еще нет, заявили в ЕК

Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении истекающих 5 июня ограничений по ввозу сельхозпродукции Украины в ряд стран ЕС, сообщила РИА Новости официальный РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:47

2023-06-05T11:47

2023-06-05T12:01

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении истекающих 5 июня ограничений по ввозу сельхозпродукции Украины в ряд стран ЕС, сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер."Решение пока не принято", - сказала она.В минувшую пятницу в Еврокомиссии заявили, что этот вопрос по-прежнему находится на стадии "внутренних консультаций". При этом ЕК также обсуждает с украинской стороной, как добиться того, чтобы украинская продукция действительно доставлялась конечным потребителям транзитом через территорию ЕС, а не скапливалась в государствах союза.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, их срок действия истекает 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230601/zerno-1875443182.html

https://ria.ru/20230605/ministr-1876138038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, еврокомиссия, евросоюз, в мире, европа