https://ria.ru/20230605/zerno-1876180088.html

СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран

СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран

Европейские власти продлили запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны, сообщило агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе, официальные лица... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:13

2023-06-05T11:13

2023-06-05T12:12

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ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Европейские власти продлили запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны, сообщило агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе, официальные лица этого пока не подтверждают. "Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Он вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные странами, граничащими с Украиной, включая Польшу", — говорится в публикации.Как сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер, окончательное решение пока не принято.Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок. В итоге ситуация разрешилась отдельным соглашением с Еврокомиссией, согласно которому страны разблокировали импорт.Вместо этого европейские власти ввели временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет ЕС на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.Эти товары по-прежнему можно перевозить транзитом.Украина выступила против продления запрета, Киев поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20230605/ministr-1876138038.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, польша, болгария, евросоюз, еврокомиссия, в мире, европа, словакия, венгрия, румыния