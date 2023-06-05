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СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран - РИА Новости, 05.06.2023
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11:13 05.06.2023 (обновлено: 12:12 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/zerno-1876180088.html
СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран
СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран
Европейские власти продлили запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны, сообщило агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе, официальные лица... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:13
2023-06-05T12:12
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ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Европейские власти продлили запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны, сообщило агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе, официальные лица этого пока не подтверждают. &quot;Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Он вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные странами, граничащими с Украиной, включая Польшу&quot;, — говорится в публикации.Как сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер, окончательное решение пока не принято.Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок. В итоге ситуация разрешилась отдельным соглашением с Еврокомиссией, согласно которому страны разблокировали импорт.Вместо этого европейские власти ввели временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет ЕС на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.Эти товары по-прежнему можно перевозить транзитом.Украина выступила против продления запрета, Киев поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20230605/ministr-1876138038.html
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украина, польша, болгария, евросоюз, еврокомиссия, в мире, европа, словакия, венгрия, румыния
Украина, Польша, Болгария, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Европа, Словакия, Венгрия, Румыния
СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран

РАР: ЕК продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Европейские власти продлили запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны, сообщило агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе, официальные лица этого пока не подтверждают.
«

"Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Он вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные странами, граничащими с Украиной, включая Польшу", — говорится в публикации.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер, окончательное решение пока не принято.
Польша и еще несколько восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок. В итоге ситуация разрешилась отдельным соглашением с Еврокомиссией, согласно которому страны разблокировали импорт.
Вместо этого европейские власти ввели временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет ЕС на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.
Эти товары по-прежнему можно перевозить транзитом.
Украина выступила против продления запрета, Киев поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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