https://ria.ru/20230605/zaporozhe-1876179096.html
Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.06.2023
Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
Российская армия сдерживает натиск украинских войск в Запорожской области, противнику не удалось продвинуться вперед, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:06
2023-06-05T11:06
2023-06-05T11:06
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Российская армия сдерживает натиск украинских войск в Запорожской области, противнику не удалось продвинуться вперед, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он заявил, что с четырех утра 5 июня "возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера". По его словам, попытки наступления украинских войск идут в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка, Ровнополь – рядом с границей Запорожской области и ДНР. "Наша армия сдерживает натиск украинских боевиков, не давая им возможности продвинуться вглубь нашей обороны. Активны боевые действия продолжаются", - сказал Рогов. Также он отмечал, что украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, используя, в том числе, дальнобойные ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876025084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
Рогов заявил, что российская армия успешно сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области