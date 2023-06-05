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Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/zaporozhe-1876179096.html
Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 05.06.2023
Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
Российская армия сдерживает натиск украинских войск в Запорожской области, противнику не удалось продвинуться вперед, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:06
2023-06-05T11:06
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Российская армия сдерживает натиск украинских войск в Запорожской области, противнику не удалось продвинуться вперед, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он заявил, что с четырех утра 5 июня "возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера". По его словам, попытки наступления украинских войск идут в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка, Ровнополь – рядом с границей Запорожской области и ДНР. "Наша армия сдерживает натиск украинских боевиков, не давая им возможности продвинуться вглубь нашей обороны. Активны боевые действия продолжаются", - сказал Рогов. Также он отмечал, что украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, используя, в том числе, дальнобойные ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876025084.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российская армия сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов

Рогов заявил, что российская армия успешно сдерживает натиск ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Российская армия сдерживает натиск украинских войск в Запорожской области, противнику не удалось продвинуться вперед, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он заявил, что с четырех утра 5 июня "возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера". По его словам, попытки наступления украинских войск идут в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка, Ровнополь – рядом с границей Запорожской области и ДНР.
"Наша армия сдерживает натиск украинских боевиков, не давая им возможности продвинуться вглубь нашей обороны. Активны боевые действия продолжаются", - сказал Рогов.
Также он отмечал, что украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, используя, в том числе, дальнобойные ракеты Storm Shadow.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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