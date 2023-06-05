https://ria.ru/20230605/zabeg-1876165294.html

В Югре в полумарафоне "Забег.РФ" приняли участие более 800 человек

В Югре в полумарафоне "Забег.РФ" приняли участие более 800 человек - РИА Новости, 05.06.2023

В Югре в полумарафоне "Забег.РФ" приняли участие более 800 человек

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры впервые принял всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", к участию в спортивном мероприятии... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:41

2023-06-05T09:41

2023-06-05T09:41

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

россия

солнечный

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры впервые принял всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", к участию в спортивном мероприятии присоединились более 800 человек, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Полумарафон "Забег.РФ" проходил в воскресенье в регионах России, а также в Ереване, Минске, Бишкеке и Душанбе. По итогам забега по ряду критериев определяется беговая столица России. Для участия югорчан в забеге площадкой впервые стал поселок Солнечный с численностью населения порядка 13 тысяч человек. "Самый крупный массовый старт, 800 человек сегодня принимают участие. Спасибо Сергею Ивановичу Артамонову (директору департамента физической культуры и спорта региона-ред.), что доверил проведение этого мероприятия в Югре нам - Сургутскому району, на территории сельского поселения Солнечный. Обычно такие мероприятия проводятся в крупных городах", - приводятся слова Трубецкого администрацией муниципалитета. Как подчеркнул Артамонов, Солнечный может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как самое маленькое муниципальное образование, принимающее такой масштабный проект. "Вся страна задавалась вопросом: где это, что это? Действительно, мы проводили полумарафон два года в Сургуте и решили пойти в маленькие муниципальные образования, чтобы привлечь как можно больше народа. Новый формат мероприятия. Андрей Александрович Трубецкой поддержал это мероприятие, действительно, еще один крупный спортивный праздник получился в Сургутском районе", - добавил он. Глава муниципалитета отметил, что в последнее время на территории района прошло несколько крупных спортивных мероприятий, в том числе чемпионаты по MMA, Битва Чемпионов, Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по спортивной акробатике, а также соревнования по киберспорту. По словам Трубецкого, на сегодняшний день обеспеченность спортивными залами в Сургутском районе составляет 88%. Ежегодно для привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом район выделяет из бюджета более 15 миллионов рублей для оснащения учреждений спортивным оборудованием и инвентарем. На протяжении пяти последних лет в Сургутском районе было построено 46 новых объектов, благодаря чему количество занимающихся спортом в этот период выросло в 1,5 раза - с 37 до 88 тысяч человек. Таким образом, среди 22 муниципальных образований Югры Сургутский район занимает первое место по численности занимающихся физической культурой и спортом, добавил глава района.

https://rsport.ria.ru/20230604/zabeg-1876035561.html

https://rsport.ria.ru/20230604/zabeg-1876033887.html

сургутский район

россия

солнечный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сургутский район, россия, солнечный