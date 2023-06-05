https://ria.ru/20230605/zabaykale-1876169222.html

В Забайкалье запретили использовать беспилотники

В Забайкалье запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.06.2023

В Забайкалье запретили использовать беспилотники

Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщается на РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:13

2023-06-05T10:13

2023-06-05T10:13

забайкальский край

россия

александр костенко

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ЧИТА, 5 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщается на сайте правительства края. "В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Забайкальского края постановляю: ввести ограничение в виде запрета использования беспилотных воздушных судов на территории Забайкальского края", - говорится в документе. Уточняется, что исключение составляют беспилотники, которые будут использоваться в соответствии с законом органами госвласти и муниципалитетов, оборонными предприятиями и телевизионными компаниями, а также организациями, которые выполняют мониторинг топливно-энергетического комплекса, пожароопасной обстановки. Согласно постановлению, ограничение будет действовать до снятия в регионе режима уровня базовой готовности, который был введен 19 октября 2022 года. "За несанкционированный запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушение попадает под статью 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства". По ней могут назначить штраф до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч - для должностных лиц", - отмечается на сайте.

https://ria.ru/20230518/bespilotniki-1872709605.html

https://ria.ru/20230604/bespilotnik-1876026641.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

забайкальский край, россия, александр костенко