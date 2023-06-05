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В Забайкалье запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.06.2023
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10:13 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/zabaykale-1876169222.html
В Забайкалье запретили использовать беспилотники
В Забайкалье запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 05.06.2023
В Забайкалье запретили использовать беспилотники
Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщается на РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:13
2023-06-05T10:13
забайкальский край
россия
александр костенко
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ЧИТА, 5 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщается на сайте правительства края. "В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Забайкальского края постановляю: ввести ограничение в виде запрета использования беспилотных воздушных судов на территории Забайкальского края", - говорится в документе. Уточняется, что исключение составляют беспилотники, которые будут использоваться в соответствии с законом органами госвласти и муниципалитетов, оборонными предприятиями и телевизионными компаниями, а также организациями, которые выполняют мониторинг топливно-энергетического комплекса, пожароопасной обстановки. Согласно постановлению, ограничение будет действовать до снятия в регионе режима уровня базовой готовности, который был введен 19 октября 2022 года. "За несанкционированный запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушение попадает под статью 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства". По ней могут назначить штраф до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч - для должностных лиц", - отмечается на сайте.
https://ria.ru/20230518/bespilotniki-1872709605.html
https://ria.ru/20230604/bespilotnik-1876026641.html
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забайкальский край, россия, александр костенко
Забайкальский край, Россия, Александр Костенко
В Забайкалье запретили использовать беспилотники

Исполняющий обязанности главы Забайкалья Костенко запретил использование беспилотников

© Фото : Василий Анохин/TelegramОбломок беспилотника
Обломок беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Обломок беспилотника. Архивное фото
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ЧИТА, 5 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщается на сайте правительства края.
"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Забайкальского края постановляю: ввести ограничение в виде запрета использования беспилотных воздушных судов на территории Забайкальского края", - говорится в документе.
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Уточняется, что исключение составляют беспилотники, которые будут использоваться в соответствии с законом органами госвласти и муниципалитетов, оборонными предприятиями и телевизионными компаниями, а также организациями, которые выполняют мониторинг топливно-энергетического комплекса, пожароопасной обстановки.
Согласно постановлению, ограничение будет действовать до снятия в регионе режима уровня базовой готовности, который был введен 19 октября 2022 года.
"За несанкционированный запуск предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушение попадает под статью 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства". По ней могут назначить штраф до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч - для должностных лиц", - отмечается на сайте.
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