https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876197459.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами - РИА Новости, 05.06.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами

Украинские войска в 12.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:21

2023-06-05T12:21

2023-06-05T12:24

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 11.50 украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Мэр города Дмитрий Шевченко ранее сообщал, что в результате обстрела населенного пункта получила ранения мирная жительница.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230605/obstrel-1876193945.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия