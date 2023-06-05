https://ria.ru/20230605/yasinovataya-1876197459.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами
Украинские войска в 12.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:21
2023-06-05T12:21
2023-06-05T12:24
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 11.50 украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Мэр города Дмитрий Шевченко ранее сообщал, что в результате обстрела населенного пункта получила ранения мирная жительница.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876193945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой