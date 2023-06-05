https://ria.ru/20230605/yarnovosti-1876280353.html
Редакция "ЯРНОВОСТИ"* приостановит работу сайта из-за статуса иноагента
Редакция "ЯРНОВОСТИ"* приостановит работу сайта из-за статуса иноагента - РИА Новости, 05.06.2023
Редакция "ЯРНОВОСТИ"* приостановит работу сайта из-за статуса иноагента
Редакция ООО "ЯРНОВОСТИ"* приняла решение приостановить работу сайта в связи с включением в реестр иноагентов, телеграм-канал продолжит свою работу. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:32
2023-06-05T17:32
2023-06-05T17:53
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Редакция ООО "ЯРНОВОСТИ"* приняла решение приостановить работу сайта в связи с включением в реестр иноагентов, телеграм-канал продолжит свою работу. "Включение ООО "ЯРНОВОСТИ"* в реестр иностранных агентов вызвало массу версий, слухов и домыслов. Цитировать их считаем бессмысленным, поскольку они не имеют никакого отношения к реальности. ...Редакцией принято решение приостановить работу сайта до выяснения всех обстоятельств. Telegram-канал будет продолжать свою деятельность, поскольку ведётся частными лицами, не имеющими к ООО никакого отношения", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. В издании также добавили, что за время существования не получали иностранное финансирование, а также не получали предостережений от Роскомнадзора. В реестре ограничений доступа к сайтам Роскомнадзора страницы издания нет. Ранее Минюст России включил ООО "ЯРНОВОСТИ"* в реестр иноагентов, согласно реестру, Общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"* распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента.*Признано в России СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20230602/inoagenty-1875877032.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Редакция "ЯРНОВОСТИ"* приостановит работу сайта из-за статуса иноагента
Редакция "ЯРНОВОСТИ" приостановит работу сайта из-за включения в реестр иноагентов