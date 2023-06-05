https://ria.ru/20230605/yarnovosti-1876280353.html

Редакция "ЯРНОВОСТИ"* приостановит работу сайта из-за статуса иноагента

Редакция "ЯРНОВОСТИ"* приостановит работу сайта из-за статуса иноагента - РИА Новости, 05.06.2023

Редакция "ЯРНОВОСТИ"* приостановит работу сайта из-за статуса иноагента

Редакция ООО "ЯРНОВОСТИ"* приняла решение приостановить работу сайта в связи с включением в реестр иноагентов, телеграм-канал продолжит свою работу. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:32

2023-06-05T17:32

2023-06-05T17:53

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Редакция ООО "ЯРНОВОСТИ"* приняла решение приостановить работу сайта в связи с включением в реестр иноагентов, телеграм-канал продолжит свою работу. "Включение ООО "ЯРНОВОСТИ"* в реестр иностранных агентов вызвало массу версий, слухов и домыслов. Цитировать их считаем бессмысленным, поскольку они не имеют никакого отношения к реальности. ...Редакцией принято решение приостановить работу сайта до выяснения всех обстоятельств. Telegram-канал будет продолжать свою деятельность, поскольку ведётся частными лицами, не имеющими к ООО никакого отношения", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. В издании также добавили, что за время существования не получали иностранное финансирование, а также не получали предостережений от Роскомнадзора. В реестре ограничений доступа к сайтам Роскомнадзора страницы издания нет. Ранее Минюст России включил ООО "ЯРНОВОСТИ"* в реестр иноагентов, согласно реестру, Общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"* распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента.*Признано в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20230602/inoagenty-1875877032.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)