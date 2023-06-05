https://ria.ru/20230605/vsu-1876295133.html

Сальдо заверил, что все попытки ВСУ обострить ситуацию будут пресекаться

Сальдо заверил, что все попытки ВСУ обострить ситуацию будут пресекаться - РИА Новости, 05.06.2023

Сальдо заверил, что все попытки ВСУ обострить ситуацию будут пресекаться

Обстановка на линии фронта в Херсонской области находится под полным контролем российских военных, все попытки обострения будут немедленно пресекаться, заявил... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:48

2023-06-05T18:48

2023-06-05T18:48

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Обстановка на линии фронта в Херсонской области находится под полным контролем российских военных, все попытки обострения будут немедленно пресекаться, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, в минувшие сутки на Херсонском направлении противник активных действий не предпринимал, а только вел разведку небольшими группами в дельте реки Днепр. "Наши военные уничтожили на островах реактивную установку "Град" и около 20 человек личного состава вооруженных формирований киевского режима, еще столько же - ранены", - подчеркнул Сальдо. Кроме того, по его словам, на других участках фронта в пределах Херсонской области уничтожено четыре единицы артиллерийского вооружения с расчетами. "ВКС нанесли несколько точных ударов по складам с вооружением и боеприпасами", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230605/boi-1876154844.html

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875170695.html

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр