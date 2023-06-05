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Зеленский встретился с главой МИД Британии в Киеве

Зеленский встретился с главой МИД Британии в Киеве - РИА Новости, 05.06.2023

Зеленский встретился с главой МИД Британии в Киеве

Владимир Зеленский провел в понедельник встречу в Киеве с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, стороны обсудили украинскую "формулу мира" по... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:40

2023-06-05T18:40

2023-06-05T18:40

в мире

украина

владимир зеленский

джеймс клеверли

киев

нато

евросоюз

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник встречу в Киеве с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, стороны обсудили украинскую "формулу мира" по урегулированию конфликта, а также ожидания Украины от предстоящего саммита североатлантического альянса, говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Джеймс Клеверли в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом. "В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по поводу ожиданий Украины от вильнюсского саммита НАТО. Отдельно был поднят вопрос продвижения украинской формулы мира и подготовки глобального саммита по ее реализации. Стороны согласились с важностью привлечения к участию в этом мероприятии как можно большего количества государств, в частности глобального Юга", - говорится в сообщении. По словам Зеленского, для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в НАТО, поскольку это решение является "мотивационным фактор для армии". Зеленский особо отметил важность принятых Великобританией решений о передаче Украине ракет Storm Shadow и подготовке украинских пилотов, а также начало дискуссии по созданию "коалиции Patriot" для противовоздушной защиты. Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит мира, по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230530/tanki-1875104170.html

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html

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в мире, украина, владимир зеленский, джеймс клеверли, киев, нато, евросоюз