https://ria.ru/20230605/voz-1876210396.html

Гатилов назвал решение ВОЗ о закрытии офиса в России политизированным

Гатилов назвал решение ВОЗ о закрытии офиса в России политизированным - РИА Новости, 05.06.2023

Гатилов назвал решение ВОЗ о закрытии офиса в России политизированным

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что решение Европейского бюро ВОЗ о... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:56

2023-06-05T12:56

2023-06-05T13:16

воз

россия

женева (город)

геннадий гатилов

оон

снг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что решение Европейского бюро ВОЗ о закрытии офиса в РФ политизировано, он работал весьма эффективно.Гатилов добавил, что Москва надеется, что в будущем Европейское бюро ВОЗ пересмотрит свое решение по офису в России, российская сторона готова к сотрудничеству."К сожалению, этот вопрос обсуждался некоторое время назад, и такая перспектива закрытия офиса, она витала в дискуссиях в рамках Европейского бюро, да и в рамках ВОЗ также, и кончилось это тем, что 1 мая, действительно, Европейское бюро приняло такое решение о закрытии московского офиса и переносе его в Копенгаген", - сказал он в эфире "Россия 24"."Это явно политическое решение, решение для того, чтобы использовать дополнительный рычаг давления на Россию, фактически политизировать здравоохранение, здравоохраненческую дискуссию, чего нельзя делать потому, что здравоохранение должно развиваться во благо всех государств, а не быть предметом каких-то политических споров", - добавил Гатилов. Он пояснил, что московский офис весьма эффективно функционировал все эти годы, в частности, по вопросу борьбы с неинфекционными заболеваниями.По словам Гатилова, во время работы офиса происходило сотрудничество со многими странами, в частности, странами СНГ. "Сейчас получается то, что в результате закрытия офиса пострадают, в первую очередь, эти страны", - сказал он, добавив, что российская сторона попросту не сможет принимать участие в разработке этой темы."Будем надеяться, что в будущем это решение будет пересмотрено, и мы тогда опять продолжим свое активное сотрудничество с Европейским бюро и с ВОЗ", - заключил он.

https://ria.ru/20230523/proekt-1873753098.html

https://ria.ru/20230522/voz-1873468698.html

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон, снг, в мире