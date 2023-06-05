Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 05.06.2023 (обновлено: 14:16 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/vooruzheniya-1876195740.html
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях - РИА Новости, 05.06.2023
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:14
2023-06-05T14:16
в мире
дмитрий песков
джейк салливан
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78b7649abee88530991f68d81c5271b6.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, Россия открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между РФ и США сложно ориентироваться на заявления в прессе, отметил Песков."Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал Песков.Он добавил, что Россия открыта к диалогу, но ориентироваться на заявления в прессе очень сложно."Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
https://ria.ru/20230603/sallivan-1875937048.html
https://ria.ru/20230602/kontrol-1875845958.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2bf24f4bda00978af1ffab50c165eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, джейк салливан, россия, сша
В мире, Дмитрий Песков, Джейк Салливан, Россия, США
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях

Песков назвал заявление Салливана по переговорам о ядерных вооружениях позитивным

© AP Photo / Evan VucciДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, Россия открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между РФ и США сложно ориентироваться на заявления в прессе, отметил Песков.
"Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал Песков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Рябков прокомментировал заявления Салливана по контролю над вооружениями
3 июня, 12:42
Он добавил, что Россия открыта к диалогу, но ориентироваться на заявления в прессе очень сложно.
«
"Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.
Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями
2 июня, 17:34
 
В миреДмитрий ПесковДжейк СалливанРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала