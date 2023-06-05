https://ria.ru/20230605/vooruzheniya-1876195740.html

Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях

Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях - РИА Новости, 05.06.2023

Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:14

2023-06-05T12:14

2023-06-05T14:16

в мире

дмитрий песков

джейк салливан

россия

сша

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, Россия открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между РФ и США сложно ориентироваться на заявления в прессе, отметил Песков."Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал Песков.Он добавил, что Россия открыта к диалогу, но ориентироваться на заявления в прессе очень сложно."Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.

https://ria.ru/20230603/sallivan-1875937048.html

https://ria.ru/20230602/kontrol-1875845958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, джейк салливан, россия, сша