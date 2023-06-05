https://ria.ru/20230605/vooruzheniya-1876195740.html
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях - РИА Новости, 05.06.2023
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:14
2023-06-05T12:14
2023-06-05T14:16
в мире
дмитрий песков
джейк салливан
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78b7649abee88530991f68d81c5271b6.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, Россия открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между РФ и США сложно ориентироваться на заявления в прессе, отметил Песков."Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал Песков.Он добавил, что Россия открыта к диалогу, но ориентироваться на заявления в прессе очень сложно."Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
https://ria.ru/20230603/sallivan-1875937048.html
https://ria.ru/20230602/kontrol-1875845958.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2bf24f4bda00978af1ffab50c165eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, джейк салливан, россия, сша
В мире, Дмитрий Песков, Джейк Салливан, Россия, США
Песков прокомментировал заявление Салливана о ядерных вооружениях
Песков назвал заявление Салливана по переговорам о ядерных вооружениях позитивным
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, Россия открыта к диалогу, но нужно сначала понять, как формулируется данное предложение, поскольку в условиях острого дефицита взаимного доверия между РФ и США сложно ориентироваться на заявления в прессе, отметил Песков.
"Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал Песков.
Рябков прокомментировал заявления Салливана по контролю над вооружениями
Он добавил, что Россия открыта к диалогу, но ориентироваться на заявления в прессе очень сложно.
«
"Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.
Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
США заявили о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями