https://ria.ru/20230605/vkontakte-1876246749.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты - РИА Новости, 05.06.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:15

2023-06-05T15:15

2023-06-05T15:15

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849267492_0:94:2956:1757_1920x0_80_0_0_5c1d292e4584f7637193423b9877b2ec.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие способы помогают им сэкономить на авиабилетах.Варианты ответа были: покупать заранее; покупать напрямую у авиакомпании; покупать билет туда-обратно; использую все способы; не летаю на самолетах.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не летают на самолетах. Так проголосовал почти 41% пользователей.Около 21% опрошенных экономят, покупая билеты заранее. При этом лишь 7% подписчиков берут билет туда-обратно.10% подписчиков покупают билеты напрямую у авиакомпании, а 19% используют все вышеперечисленные способы.В комментариях некоторые пользователи отметили, что не летают на самолетах из-за аэрофобии.Ранее в сервисе "Авиасейлс" уточнили, что для полетов по России выгоднее покупать билеты за три-шесть недель. А за границу – за два-три месяца.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте