Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты
Около 21% опрошенных экономят, покупая билеты заранее. При этом лишь 7% подписчиков берут билет туда-обратно.
10% подписчиков покупают билеты напрямую у авиакомпании, а 19% используют все вышеперечисленные способы.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что не летают на самолетах из-за аэрофобии.
Ранее в сервисе "Авиасейлс" уточнили, что для полетов по России выгоднее покупать билеты за три-шесть недель. А за границу – за два-три месяца.