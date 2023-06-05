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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты - РИА Новости, 05.06.2023
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15:15 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/vkontakte-1876246749.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты - РИА Новости, 05.06.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:15
2023-06-05T15:15
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие способы помогают им сэкономить на авиабилетах.Варианты ответа были: покупать заранее; покупать напрямую у авиакомпании; покупать билет туда-обратно; использую все способы; не летаю на самолетах.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не летают на самолетах. Так проголосовал почти 41% пользователей.Около 21% опрошенных экономят, покупая билеты заранее. При этом лишь 7% подписчиков берут билет туда-обратно.10% подписчиков покупают билеты напрямую у авиакомпании, а 19% используют все вышеперечисленные способы.В комментариях некоторые пользователи отметили, что не летают на самолетах из-за аэрофобии.Ранее в сервисе "Авиасейлс" уточнили, что для полетов по России выгоднее покупать билеты за три-шесть недель. А за границу – за два-три месяца.
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353
60
353
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вконтакте
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они покупают дешевые авиабилеты

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на озеро Байкал с самолета
Вид на озеро Байкал с самолета - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие способы помогают им сэкономить на авиабилетах.
Варианты ответа были: покупать заранее; покупать напрямую у авиакомпании; покупать билет туда-обратно; использую все способы; не летаю на самолетах.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не летают на самолетах. Так проголосовал почти 41% пользователей.
Около 21% опрошенных экономят, покупая билеты заранее. При этом лишь 7% подписчиков берут билет туда-обратно.
10% подписчиков покупают билеты напрямую у авиакомпании, а 19% используют все вышеперечисленные способы.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что не летают на самолетах из-за аэрофобии.

Ранее в сервисе "Авиасейлс" уточнили, что для полетов по России выгоднее покупать билеты за три-шесть недель. А за границу – за два-три месяца.
 
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