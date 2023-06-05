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Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 05.06.2023
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10:35 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/vengriya-1876172660.html
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2"
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 05.06.2023
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что министр финансов Венгрии подписал... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:35
2023-06-05T10:35
венгрия
россия
петер сийярто
алексей лихачев
антон силуанов
еврокомиссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что министр финансов Венгрии подписал одобренные Еврокомиссией поправки в договор о строительстве АЭС "Пакш-2", на следующей неделе ожидается подписание министром финансов РФ. "Начинаем день с Алексеем Лихачеваым, генеральным директором "Росатома". Еврокомиссия одобрила поправки к контракту о расширении АЭС "Пакш", на прошлой неделе министр финансов (Венгрии) Михай Варга подписал изменение договора с венгерской стороны, на этой неделе ожидается также подписание министром финансов России (Антоном Силуановым)", - написал Сийярто в социальной сети Facebook*. Глава венгерского МИД отметил, что одобрение ЕК поправок в договор о строительстве АЭС "Пакш-2" устраняет бюрократические препятствия для инвестиций в проект и ускоряет его завершение "с максимальным соблюдением всех правил ядерной безопасности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венгрия, россия, петер сийярто, алексей лихачев, антон силуанов, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", в мире
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, Антон Силуанов, Еврокомиссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", В мире
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2"

Сийярто: Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки в договор об АЭС "Пакш"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что министр финансов Венгрии подписал одобренные Еврокомиссией поправки в договор о строительстве АЭС "Пакш-2", на следующей неделе ожидается подписание министром финансов РФ.
"Начинаем день с Алексеем Лихачеваым, генеральным директором "Росатома". Еврокомиссия одобрила поправки к контракту о расширении АЭС "Пакш", на прошлой неделе министр финансов (Венгрии) Михай Варга подписал изменение договора с венгерской стороны, на этой неделе ожидается также подписание министром финансов России (Антоном Силуановым)", - написал Сийярто в социальной сети Facebook*.
Глава венгерского МИД отметил, что одобрение ЕК поправок в договор о строительстве АЭС "Пакш-2" устраняет бюрократические препятствия для инвестиций в проект и ускоряет его завершение "с максимальным соблюдением всех правил ядерной безопасности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш"
5 мая, 16:52
 
ВенгрияРоссияПетер СийяртоАлексей ЛихачевАнтон СилуановЕврокомиссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"В мире
 
 
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