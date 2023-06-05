https://ria.ru/20230605/vengriya-1876172660.html
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2"
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 05.06.2023
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что министр финансов Венгрии подписал... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:35
2023-06-05T10:35
2023-06-05T10:35
венгрия
россия
петер сийярто
алексей лихачев
антон силуанов
еврокомиссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что министр финансов Венгрии подписал одобренные Еврокомиссией поправки в договор о строительстве АЭС "Пакш-2", на следующей неделе ожидается подписание министром финансов РФ. "Начинаем день с Алексеем Лихачеваым, генеральным директором "Росатома". Еврокомиссия одобрила поправки к контракту о расширении АЭС "Пакш", на прошлой неделе министр финансов (Венгрии) Михай Варга подписал изменение договора с венгерской стороны, на этой неделе ожидается также подписание министром финансов России (Антоном Силуановым)", - написал Сийярто в социальной сети Facebook*. Глава венгерского МИД отметил, что одобрение ЕК поправок в договор о строительстве АЭС "Пакш-2" устраняет бюрократические препятствия для инвестиций в проект и ускоряет его завершение "с максимальным соблюдением всех правил ядерной безопасности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230505/vengriya-1869976182.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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венгрия, россия, петер сийярто, алексей лихачев, антон силуанов, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", в мире
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, Антон Силуанов, Еврокомиссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", В мире
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2"
Сийярто: Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки в договор об АЭС "Пакш"