https://ria.ru/20230605/velikobritaniya-1876244887.html

СМИ: британские рестораны могут начать закупать дешевую рыбу из США

СМИ: британские рестораны могут начать закупать дешевую рыбу из США - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: британские рестораны могут начать закупать дешевую рыбу из США

Британские рестораны, специализирующиеся на популярном в стране блюде фиш-энд-чипс, могут начать закупать дешевую рыбу из США, чтобы избежать банкротства из-за... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:12

2023-06-05T15:12

2023-06-05T15:12

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Британские рестораны, специализирующиеся на популярном в стране блюде фиш-энд-чипс, могут начать закупать дешевую рыбу из США, чтобы избежать банкротства из-за роста расходов на фоне конфликта на Украине, пишет газета Times. "Британские закусочные могут перейти на более дешевую американскую рыбу, поскольку до трети из них сталкиваются с перспективой разорения из-за растущих расходов… Введенные правительством пошлины на российскую треску в сочетании с ростом цен на энергоносители… сильно ударили по уличным закусочным", - говорится в сообщении. По словам председателя Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крука, американская рыба, которая может отличаться по вкусу, "никогда не заменит треску и пикшу на британском рынке, но может помочь пережить нынешний сложный период", пишет издание. "В небольших закусочных очень трудно получать прибыль, и сейчас много ресторанов выставлено на продажу", - сказал Крук, добавив, что с марта в своем заведении ему пришлось поднять цены на фиш-энд-чипс с 7,25 до 9,5 фунтов. Белая рыба высоко востребована во всем мире, и большинство поставок осуществляется по заключенным контрактам. Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делают поставки труднодоступными и дорогими. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Предприятия ресторанного бизнеса столкнулись с проблемой увеличения расходов за электроэнергию, некоторые из них стали платить в три раза больше.

https://ria.ru/20230603/britaniya-1875974090.html

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, великобритания, сша, в мире