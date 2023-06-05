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Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:54 05.06.2023 (обновлено: 03:04 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления - РИА Новости, 05.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:54
2023-06-05T03:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении.В ролике показы снятые с БПЛА кадры поражения украинской техники, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Видны горящие машины украинских войск, пораженные российскими военными.Как ранее заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, с утра 4 июня противник предпринял попытку крупномасштабного наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, введя в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава своих стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, целью был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта.Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул Конашенков.Потери ВСУ на Южнодонецком направлении в результате действий "Восточной" группировки войск, по данным Минобороны, составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
https://ria.ru/20230604/rogov-1876101069.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении.
В ролике показы снятые с БПЛА кадры поражения украинской техники, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Видны горящие машины украинских войск, пораженные российскими военными.
Как ранее заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, с утра 4 июня противник предпринял попытку крупномасштабного наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, введя в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава своих стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, целью был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта.
Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул Конашенков.
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении в результате действий "Восточной" группировки войск, по данным Минобороны, составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
Работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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