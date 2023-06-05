https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления - РИА Новости, 05.06.2023

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления

Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T01:54

2023-06-05T01:54

2023-06-05T03:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении.В ролике показы снятые с БПЛА кадры поражения украинской техники, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Видны горящие машины украинских войск, пораженные российскими военными.Как ранее заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, с утра 4 июня противник предпринял попытку крупномасштабного наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, введя в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава своих стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, целью был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта.Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул Конашенков.Потери ВСУ на Южнодонецком направлении в результате действий "Восточной" группировки войск, по данным Минобороны, составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

https://ria.ru/20230604/rogov-1876101069.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины