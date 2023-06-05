https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления - РИА Новости, 05.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:54
2023-06-05T01:54
2023-06-05T03:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении.В ролике показы снятые с БПЛА кадры поражения украинской техники, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Видны горящие машины украинских войск, пораженные российскими военными.Как ранее заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, с утра 4 июня противник предпринял попытку крупномасштабного наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, введя в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава своих стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, целью был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта.Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул Конашенков.Потери ВСУ на Южнодонецком направлении в результате действий "Восточной" группировки войск, по данным Минобороны, составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
https://ria.ru/20230604/rogov-1876101069.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники Украины при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении.
В ролике показы снятые с БПЛА кадры поражения украинской техники, двигающейся по полю между полосами лесопосадок. Видны горящие машины украинских войск, пораженные российскими военными.
Как ранее заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, с утра 4 июня противник предпринял попытку крупномасштабного наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, введя в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава своих стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона, целью был прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта.
Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул Конашенков.
Потери ВСУ на Южнодонецком направлении в результате действий "Восточной" группировки войск, по данным Минобороны, составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении