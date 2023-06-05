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ВСУ, пытаясь наступать на Южно-Донецком направлении, потеряли до 300 бойцов - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 05.06.2023 (обновлено: 13:18 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876212898.html
ВСУ, пытаясь наступать на Южно-Донецком направлении, потеряли до 300 бойцов
ВСУ, пытаясь наступать на Южно-Донецком направлении, потеряли до 300 бойцов - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ, пытаясь наступать на Южно-Донецком направлении, потеряли до 300 бойцов
Киев не достиг своих целей в ходе попытки крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении, потеряв за сутки 300 человек, 16 танков и 26 боевых... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:08
2023-06-05T13:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Киев не достиг своих целей в ходе попытки крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении, потеряв за сутки 300 человек, 16 танков и 26 боевых бронированных машин, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Четвертого июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери", - сказали в ведомстве.В Минобороны РФ отметили, что "за сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей".В оборонном ведомстве подчеркнули, что "противник поставленных целей не добился".
https://ria.ru/20230605/vsu-1876201868.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ, пытаясь наступать на Южно-Донецком направлении, потеряли до 300 бойцов

Минобороны: ВСУ при попытке наступления на Южно-Донецком направлении потеряли 300 бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Киев не достиг своих целей в ходе попытки крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении, потеряв за сутки 300 человек, 16 танков и 26 боевых бронированных машин, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Четвертого июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери", - сказали в ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что "за сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей".
В оборонном ведомстве подчеркнули, что "противник поставленных целей не добился".
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