https://ria.ru/20230605/ukraina-1876209144.html

На Украине заявили, что до трети бомбоубежищ не готовы принимать людей

На Украине заявили, что до трети бомбоубежищ не готовы принимать людей - РИА Новости, 05.06.2023

На Украине заявили, что до трети бомбоубежищ не готовы принимать людей

Более 50 тысяч бомбоубежищ проверены на Украине, это почти 80% от всего количества, треть из них либо закрыты, либо непригодны к использованию, сообщило МВД... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:51

2023-06-05T12:51

2023-06-05T12:58

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более 50 тысяч бомбоубежищ проверены на Украине, это почти 80% от всего количества, треть из них либо закрыты, либо непригодны к использованию, сообщило МВД Украины. "Украина. Обследовано 50 195 укрытий (79%), из которых 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми; 11 644 (23% от проверенных) – не пригодны к использованию", - говорится в телеграм-канале министерства. В ведомстве уточнили, что в Киеве уже обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми, 804 (37% от проверенных) – не пригодны к использованию. Проверки будут продолжены. На прошлой неделе в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, которому Владимир Зеленский поручил провести ревизию всех защитных сооружений Киева, назвал ситуацию с укрытиями в столице критической. За ревизию всех бомбоубежищ Украины отвечает министр внутренних дел Игорь Клименко. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875874253.html

https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875832252.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мвд украины, ситуация в днр и лнр