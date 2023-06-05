https://ria.ru/20230605/ukraina-1876209144.html
На Украине заявили, что до трети бомбоубежищ не готовы принимать людей
На Украине заявили, что до трети бомбоубежищ не готовы принимать людей - РИА Новости, 05.06.2023
На Украине заявили, что до трети бомбоубежищ не готовы принимать людей
Более 50 тысяч бомбоубежищ проверены на Украине, это почти 80% от всего количества, треть из них либо закрыты, либо непригодны к использованию, сообщило МВД... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:51
2023-06-05T12:51
2023-06-05T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мвд украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Более 50 тысяч бомбоубежищ проверены на Украине, это почти 80% от всего количества, треть из них либо закрыты, либо непригодны к использованию, сообщило МВД Украины. "Украина. Обследовано 50 195 укрытий (79%), из которых 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми; 11 644 (23% от проверенных) – не пригодны к использованию", - говорится в телеграм-канале министерства. В ведомстве уточнили, что в Киеве уже обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми, 804 (37% от проверенных) – не пригодны к использованию. Проверки будут продолжены. На прошлой неделе в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, которому Владимир Зеленский поручил провести ревизию всех защитных сооружений Киева, назвал ситуацию с укрытиями в столице критической. За ревизию всех бомбоубежищ Украины отвечает министр внутренних дел Игорь Клименко. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875874253.html
https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875832252.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине заявили, что до трети бомбоубежищ не готовы принимать людей
МВД Украины заявило, что до трети бомбоубежищ непригодны к приему людей