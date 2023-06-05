https://ria.ru/20230605/uchastkovyy-1876207537.html
В Ростовской области возбудили дело против мужчин, избивших участкового
В Ростовской области возбудили дело против мужчин, избивших участкового - РИА Новости, 05.06.2023
В Ростовской области возбудили дело против мужчин, избивших участкового
Следователи в городе Морозовске Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых мужчин 42 и 29 лет, которых подозревают... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:42
2023-06-05T12:42
2023-06-05T12:42
происшествия
ростовская область
морозовск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости. Следователи в городе Морозовске Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых мужчин 42 и 29 лет, которых подозревают в избиении участкового, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. "В городе Морозовске следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в применении насилия к сотруднику полиции", - говорится в сообщении. По версии следствия, в городе Морозовске возле продуктового магазина подозреваемые распивали алкогольные напитки и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "нарушали общественный порядок". Участковый подошел к ним и указал на недопустимость подобного поведения. После того, как участковый уполномоченный сделал им замечание, мужчины напали на сотрудника полиции и стали наносить множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Чтобы остановить нападавших, участковому пришлось применить табельное оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов. В настоящее время двое подозреваемых в нападении на полицейского задержаны. Ими оказались двое мужчин 42 и 29 лет, ранее неоднократно судимых за незаконный оборот наркотиков и совершение преступлений против собственности. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html
ростовская область
морозовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, морозовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Морозовск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области возбудили дело против мужчин, избивших участкового
СК в Ростовской области возбудил дело против двух мужчин, избивших участкового
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости.
Следователи в городе Морозовске Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых мужчин 42 и 29 лет, которых подозревают в избиении участкового, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ
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"В городе Морозовске следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в применении насилия к сотруднику полиции", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в городе Морозовске возле продуктового магазина подозреваемые распивали алкогольные напитки и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "нарушали общественный порядок". Участковый подошел к ним и указал на недопустимость подобного поведения.
После того, как участковый уполномоченный сделал им замечание, мужчины напали на сотрудника полиции и стали наносить множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Чтобы остановить нападавших, участковому пришлось применить табельное оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов.
В настоящее время двое подозреваемых в нападении на полицейского задержаны. Ими оказались двое мужчин 42 и 29 лет, ранее неоднократно судимых за незаконный оборот наркотиков и совершение преступлений против собственности. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
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