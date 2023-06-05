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В Ростовской области возбудили дело против мужчин, избивших участкового

В Ростовской области возбудили дело против мужчин, избивших участкового - РИА Новости, 05.06.2023

В Ростовской области возбудили дело против мужчин, избивших участкового

Следователи в городе Морозовске Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых мужчин 42 и 29 лет, которых подозревают... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:42

2023-06-05T12:42

2023-06-05T12:42

происшествия

ростовская область

морозовск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости. Следователи в городе Морозовске Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых мужчин 42 и 29 лет, которых подозревают в избиении участкового, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. "В городе Морозовске следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в применении насилия к сотруднику полиции", - говорится в сообщении. По версии следствия, в городе Морозовске возле продуктового магазина подозреваемые распивали алкогольные напитки и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "нарушали общественный порядок". Участковый подошел к ним и указал на недопустимость подобного поведения. После того, как участковый уполномоченный сделал им замечание, мужчины напали на сотрудника полиции и стали наносить множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Чтобы остановить нападавших, участковому пришлось применить табельное оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов. В настоящее время двое подозреваемых в нападении на полицейского задержаны. Ими оказались двое мужчин 42 и 29 лет, ранее неоднократно судимых за незаконный оборот наркотиков и совершение преступлений против собственности. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

https://ria.ru/20230529/shkolnik-1874805474.html

ростовская область

морозовск

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, морозовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)