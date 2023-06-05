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В отелях Турции объяснили, почему нет смысла расселять россиян и украинцев
В отелях Турции объяснили, почему нет смысла расселять россиян и украинцев - РИА Новости, 05.06.2023
В отелях Турции объяснили, почему нет смысла расселять россиян и украинцев
Турецкие отельеры и представители тревел-бизнеса не видят необходимости в том, чтобы организовывать раздельный отдых и проживание гостей из России и Украины,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:56
2023-06-05T15:56
2023-06-05T15:56
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Турецкие отельеры и представители тревел-бизнеса не видят необходимости в том, чтобы организовывать раздельный отдых и проживание гостей из России и Украины, сообщает Profi Travel.В отрасли это объясняют отсутствием реальных конфликтов и готовностью местных властей резко реагировать в случае их возникновения. Так, по словам основателя сети TBS и туроператора OneTouch Рашада Мамедова, турпоток с Украины достаточно невелик, и "вряд ли стоит ожидать неприятных ситуаций". При этом турецкие власти и турбизнес единодушно настроены на то, чтобы резко пресекать проявления враждебности в отношении отдыхающих из любых стран.Украинские туристы прибывают в Турцию, несмотря на отсутствующее авиасообщение. В частности, на автобусах из городов Западной Украины. Также приезжают и граждане, постоянно проживающие в Европе, рассказала заместитель генерального менеджера отеля Pine Beach Resort Анна Йиит."У гостиниц всегда есть возможность снизить число контактов между туристами из разных стран, и эти методы применялись уже много лет, поскольку в Турцию приезжают путешественники со всего мира. Например, на ресепшене стараются не селить гостей из конфликтующих стран в соседние номера или не сдают беседки рядом на пляже. Но это все в большей степени перестраховочные меры, потому что реальные конфликты редко случаются", — рассказала Йиит.Ранее об отсутствии планов Турции селить россиян и украинцев в разные отели заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
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новости - туризм, турция, россия, украина, алексей ерхов, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Украина, Алексей Ерхов, куда можно лететь, Отдых на море
В отелях Турции объяснили, почему нет смысла расселять россиян и украинцев
Отельеры Турции не видят смысла расселять россиян и украинцев по разным гостиницам