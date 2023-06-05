https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876186319.html
Новый вице-президент Турции пообещал бороться с инфляцией
Новый вице-президент Турции пообещал бороться с инфляцией - РИА Новости, 05.06.2023
Новый вице-президент Турции пообещал бороться с инфляцией
Новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в понедельник, что власти уделяют особое внимание борьбе с инфляцией и восстановлению 11 провинций на... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:36
2023-06-05T11:36
2023-06-05T11:36
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СТАМБУЛ, 5 июн - РИА Новости. Новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в понедельник, что власти уделяют особое внимание борьбе с инфляцией и восстановлению 11 провинций на юго-востоке страны, пострадавших от землетрясений 6 февраля. В понедельник состоялась церемония передачи полномочий Йылмазу бывшим вице-президентом Фуатом Октаем. "Мы продолжим путь с инвестициями, занятостью, производством и экспортом. Мы будем работать над тем, чтобы текущий дефицит не был проблемой. В этой связи, мы уделим особое внимание борьбе с инфляцией, сказывающейся на жизни граждан. Среди других приоритетов - восстановление провинций, пострадавших от февральских землетрясений", - заявил Йылмаз. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). По данным Бюро, наибольший рост за год - почти 70% - зафиксирован в среднем чеке на поход в рестораны и проживание в отелях, а также на услуги здравоохранения. В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 109%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.
https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876182523.html
https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876174548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Новый вице-президент Турции пообещал бороться с инфляцией
Новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз пообещал бороться с инфляцией
СТАМБУЛ, 5 июн - РИА Новости. Новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в понедельник, что власти уделяют особое внимание борьбе с инфляцией и восстановлению 11 провинций на юго-востоке страны, пострадавших от землетрясений 6 февраля.
В понедельник состоялась церемония передачи полномочий Йылмазу бывшим вице-президентом Фуатом Октаем.
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"Мы продолжим путь с инвестициями, занятостью, производством и экспортом. Мы будем работать над тем, чтобы текущий дефицит не был проблемой. В этой связи, мы уделим особое внимание борьбе с инфляцией, сказывающейся на жизни граждан. Среди других приоритетов - восстановление провинций, пострадавших от февральских землетрясений", - заявил Йылмаз.
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). По данным Бюро, наибольший рост за год - почти 70% - зафиксирован в среднем чеке на поход в рестораны и проживание в отелях, а также на услуги здравоохранения.
В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 109%.
ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила чуть меньше 40 процентов