https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876182523.html
Новый глава Минэнерго Турции продолжит реализацию международных проектов
Новый глава Минэнерго Турции продолжит реализацию международных проектов - РИА Новости, 05.06.2023
Новый глава Минэнерго Турции продолжит реализацию международных проектов
Новый министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар пообещал в понедельник продолжить реализацию международных проектов и закрепить роль... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:29
2023-06-05T11:29
2023-06-05T11:29
турция
россия
венгрия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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СТАМБУЛ, 5 июн – РИА Новости. Новый министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар пообещал в понедельник продолжить реализацию международных проектов и закрепить роль страны как международного центра. В понедельник состоялась церемония передачи полномочий Байрактару бывшим министром Фатихом Донмезом. Оставляющий должность экс-министр Донмез заявил, что в скором времени Турция станет важным игроком после ввода в эксплуатацию газового хаба. "Мы продолжим все проекты, начатые господином министром (Донмезом – ред.), и будем реализовывать их. Мы закрепим роль Турции как крайне важного игрока в энергетической сфере", - заявил Байрактар на церемонии. По его словам, для реализации поставленной президентом задачи свести выбросы к нулю к 2053 году будут проведены соответствующие реформы. Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил ранее Донмез. Он заявлял, что в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876146471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, венгрия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Турция, Россия, Венгрия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Новый глава Минэнерго Турции продолжит реализацию международных проектов
Новый глава Минэнерго Турции обещал закрепить роль страны как международного энергоцентра