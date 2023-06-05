https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876174548.html
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила чуть меньше 40 процентов
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила чуть меньше 40 процентов - РИА Новости, 05.06.2023
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила чуть меньше 40 процентов
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:47
2023-06-05T10:47
2023-06-05T10:47
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). "В мае 2023 года инфляция составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом", - говорится в сообщении. По данным Бюро, наибольший рост за год - почти 70% - зафиксирован в среднем чеке на поход в рестораны и проживание в отелях, а также на услуги здравоохранения. В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 109%. По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта - 50,5%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874720836.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила чуть меньше 40 процентов
Бюро статистики Турции: годовая инфляция в стране по итогам мая составила 39,59 процента
СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости.
Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK
).
"В мае 2023 года инфляция составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом", - говорится в сообщении.
По данным Бюро, наибольший рост за год - почти 70% - зафиксирован в среднем чеке на поход в рестораны и проживание в отелях, а также на услуги здравоохранения.
В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 109%.
Эрдоган пообещал снизить высокую инфляцию в Турции
По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта - 50,5%.
ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.