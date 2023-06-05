https://ria.ru/20230605/turtsiya-1876174548.html

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила чуть меньше 40 процентов

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила чуть меньше 40 процентов - РИА Новости, 05.06.2023

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила чуть меньше 40 процентов

Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:47

2023-06-05T10:47

2023-06-05T10:47

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). "В мае 2023 года инфляция составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом", - говорится в сообщении. По данным Бюро, наибольший рост за год - почти 70% - зафиксирован в среднем чеке на поход в рестораны и проживание в отелях, а также на услуги здравоохранения. В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 109%. По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта - 50,5%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874720836.html

турция

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция