https://ria.ru/20230605/trevoga-1876139288.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T02:00
2023-06-05T02:00
2023-06-05T02:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Харьковской области сигнал воздушной тревоги прозвучал в 01.34 (совпадает с мск), в Сумской - в 01.43. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876138199.html
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украина, харьковская область, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу