https://ria.ru/20230605/transport-1876194895.html

Путин проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах

Путин проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2023

Путин проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:10

2023-06-05T12:10

2023-06-05T12:10

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков "Президент работает в Кремле. Сегодня у него такой день достаточно рутинной работы, нет публичных мероприятий. Будет у него в середине дня совещание, на которое он пригласил Савельева, министра транспорта и Белозерова, руководителя РЖД. И будут говорить по всей транспортной отрасли на новых территориях", - сказал Песков. Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20230602/msp-1875698010.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия