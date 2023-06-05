https://ria.ru/20230605/transport-1876194895.html
Путин проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах
Путин проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2023
Путин проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:10
2023-06-05T12:10
2023-06-05T12:10
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков "Президент работает в Кремле. Сегодня у него такой день достаточно рутинной работы, нет публичных мероприятий. Будет у него в середине дня совещание, на которое он пригласил Савельева, министра транспорта и Белозерова, руководителя РЖД. И будут говорить по всей транспортной отрасли на новых территориях", - сказал Песков. Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
https://ria.ru/20230602/msp-1875698010.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
Путин проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах
Президент Путин в понедельник проведет совещание по развитию транспорта в новых регионах