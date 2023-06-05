https://ria.ru/20230605/terrorizm-1876205834.html

В Москве задержали пособников украинских телефонных террористов

В Москве задержали пособников украинских телефонных террористов - РИА Новости, 05.06.2023

В Москве задержали пособников украинских телефонных террористов

Пять жителей Москвы задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины: они "обеспечивали работу" спецоборудования для подмены телефонных... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:37

2023-06-05T12:37

2023-06-05T12:37

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пять жителей Москвы задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины: они "обеспечивали работу" спецоборудования для подмены телефонных номеров, сообщается на сайте "МВД Медиа". По данным ведомства, по указанию работодателей они покупали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи. Это позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность. В случае блокировки одной из SIM-карт ее меняли на новую. "Пользователями этих услуг были мошенники, которые звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. При этом убеждали собеседников в том, что с их банковских счетов пытаются похитить деньги. А чтобы этого избежать, нужно перевести средства на так называемые безопасные счета, которые в действительности находились под контролем преступников", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Сотрудники МВД обыскали четыре квартиры в Москве, Дмитрове и Красногорске и изъяли более десяти тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, модемы, компьютеры и другое оборудование. По делу "задержаны пятеро жителей столичного региона", им предъявлены обвинения в мошенничестве.

https://ria.ru/20230524/moshenniki-1873965097.html

https://ria.ru/20230522/arest-1873511708.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, ситуация в днр и лнр