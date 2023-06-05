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В Москве задержали пособников украинских телефонных террористов - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/terrorizm-1876205834.html
В Москве задержали пособников украинских телефонных террористов
В Москве задержали пособников украинских телефонных террористов - РИА Новости, 05.06.2023
В Москве задержали пособников украинских телефонных террористов
Пять жителей Москвы задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины: они "обеспечивали работу" спецоборудования для подмены телефонных... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:37
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пять жителей Москвы задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины: они "обеспечивали работу" спецоборудования для подмены телефонных номеров, сообщается на сайте "МВД Медиа". По данным ведомства, по указанию работодателей они покупали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи. Это позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность. В случае блокировки одной из SIM-карт ее меняли на новую. "Пользователями этих услуг были мошенники, которые звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. При этом убеждали собеседников в том, что с их банковских счетов пытаются похитить деньги. А чтобы этого избежать, нужно перевести средства на так называемые безопасные счета, которые в действительности находились под контролем преступников", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Сотрудники МВД обыскали четыре квартиры в Москве, Дмитрове и Красногорске и изъяли более десяти тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, модемы, компьютеры и другое оборудование. По делу "задержаны пятеро жителей столичного региона", им предъявлены обвинения в мошенничестве.
https://ria.ru/20230524/moshenniki-1873965097.html
https://ria.ru/20230522/arest-1873511708.html
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безопасность, технологии, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Москве задержали пособников украинских телефонных террористов

Полиция задержала в Москве пятерых пособников украинских телефонных террористов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пять жителей Москвы задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины: они "обеспечивали работу" спецоборудования для подмены телефонных номеров, сообщается на сайте "МВД Медиа".
По данным ведомства, по указанию работодателей они покупали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи. Это позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность. В случае блокировки одной из SIM-карт ее меняли на новую.
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"Пользователями этих услуг были мошенники, которые звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. При этом убеждали собеседников в том, что с их банковских счетов пытаются похитить деньги. А чтобы этого избежать, нужно перевести средства на так называемые безопасные счета, которые в действительности находились под контролем преступников", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Сотрудники МВД обыскали четыре квартиры в Москве, Дмитрове и Красногорске и изъяли более десяти тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, модемы, компьютеры и другое оборудование.
По делу "задержаны пятеро жителей столичного региона", им предъявлены обвинения в мошенничестве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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