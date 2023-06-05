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СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России - РИА Новости, 05.06.2023
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Религия
 
15:57 05.06.2023 (обновлено: 16:08 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/svyaschennosluzhitel-1876258563.html
СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России
СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России - РИА Новости, 05.06.2023
СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России
Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви, его заочно... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:57
2023-06-05T16:08
религия
украина
россия
харьковская область
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви, его заочно обвиняют в поддержке РФ, говорится в телеграм-канале СБУ."Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного настоятеля храма УПЦ в Харьковской области. Во время временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и на собственном примере призвал сделать это других местных жителей", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, священнослужитель с семьей на данный момент находится на территории России. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание вооруженной агрессии РФ", - добавили в ведомстве. Имя священнослужителя ведомство не называет. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html
https://ria.ru/20230525/sbu-1874094221.html
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украина, россия, харьковская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, служба безопасности украины
Религия, Украина, Россия, Харьковская область, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Служба безопасности Украины
СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России

СБУ завела дело против еще одного священнослужителя УПЦ, его обвинили в поддержке России

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви, его заочно обвиняют в поддержке РФ, говорится в телеграм-канале СБУ.
«
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного настоятеля храма УПЦ в Харьковской области. Во время временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и на собственном примере призвал сделать это других местных жителей", - говорится в сообщении СБУ.
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По информации ведомства, священнослужитель с семьей на данный момент находится на территории России.
«
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание вооруженной агрессии РФ", - добавили в ведомстве.
Имя священнослужителя ведомство не называет.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияХарьковская областьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦСлужба безопасности Украины
 
 
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