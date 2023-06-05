https://ria.ru/20230605/svyaschennosluzhitel-1876258563.html

СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России

СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России - РИА Новости, 05.06.2023

СБУ обвинила священнослужителя УПЦ в поддержке России

Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви, его заочно... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:57

2023-06-05T15:57

2023-06-05T16:08

религия

украина

россия

харьковская область

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в понедельник, что завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви, его заочно обвиняют в поддержке РФ, говорится в телеграм-канале СБУ."Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного настоятеля храма УПЦ в Харьковской области. Во время временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и на собственном примере призвал сделать это других местных жителей", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, священнослужитель с семьей на данный момент находится на территории России. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание вооруженной агрессии РФ", - добавили в ведомстве. Имя священнослужителя ведомство не называет. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html

https://ria.ru/20230525/sbu-1874094221.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, харьковская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, служба безопасности украины