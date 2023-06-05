Башкирская студентка организовала сбор помощи бойцам в зону спецоперации

УФА, 5 июн – РИА Новости. Студентка из башкирского Стерлитамака Дарья Сазанова организовала среди сокурсников сбор помощи для бойцов после того, как ее одногруппник отправился в зону спецоперации. "Один из наших студентов отправился в зону спецоперации. После этого я решила, что надо чем-то помощь бойцам. Сначала купила пряжу, попросила свою маму связать носки. Сама не умею, а мама связала десятки пар. Я собрала из прошлогодних своих запасов посылку с травами: положила зверобой, шиповник, мяту, душицу и другие полезные травы", - рассказала студентка 4-го курса Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Дарья Сазанова. Когда посылка была готова, у студентки возник вопрос, как отправить собранное. Девушка обратилась к коменданту общежития Ильсуру Акбутину, и тогда у нее появилась идея организовать сбор помощи для участников СВО среди желающих студентов. "Откликнулись практически все студенты из трех общежитий. Несли все, что могли. Продукты питания, лекарства, бинты, зеленку, перекись водорода, средства личной гигиены, даже осенние заготовки: баночки с маринованными огурцами и помидорами, борщи, солянки, щи. Один студент из Кыргызстана принес барсучий жир, который необходим при лечении органов дыхательной системы, кожи, органов желудочно-кишечного тракта. Всего набрали 25 коробок гумпомощи", - рассказала Сазанова. Студенты также написали солдатам письма с пожеланием победы и скорого возвращения домой. Дарья планирует продолжить общественную деятельность и организовать новый сбор гуманитарной помощи среди студентов.
УФА, 5 июн – РИА Новости. Студентка из башкирского Стерлитамака Дарья Сазанова организовала среди сокурсников сбор помощи для бойцов после того, как ее одногруппник отправился в зону спецоперации.
"Один из наших студентов отправился в зону спецоперации. После этого я решила, что надо чем-то помощь бойцам. Сначала купила пряжу, попросила свою маму связать носки. Сама не умею, а мама связала десятки пар. Я собрала из прошлогодних своих запасов посылку с травами: положила зверобой, шиповник, мяту, душицу и другие полезные травы", - рассказала студентка 4-го курса Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Дарья Сазанова.
Когда посылка была готова, у студентки возник вопрос, как отправить собранное. Девушка обратилась к коменданту общежития Ильсуру Акбутину, и тогда у нее появилась идея организовать сбор помощи для участников СВО среди желающих студентов.
"Откликнулись практически все студенты из трех общежитий. Несли все, что могли. Продукты питания, лекарства, бинты, зеленку, перекись водорода, средства личной гигиены, даже осенние заготовки: баночки с маринованными огурцами и помидорами, борщи, солянки, щи. Один студент из Кыргызстана принес барсучий жир, который необходим при лечении органов дыхательной системы, кожи, органов желудочно-кишечного тракта. Всего набрали 25 коробок гумпомощи", - рассказала Сазанова.
Студенты также написали солдатам письма с пожеланием победы и скорого возвращения домой.
Дарья планирует продолжить общественную деятельность и организовать новый сбор гуманитарной помощи среди студентов.
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