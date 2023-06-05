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В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек - РИА Новости, 05.06.2023
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00:56 05.06.2023 (обновлено: 04:12 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/stolknoveniya-1876136434.html
В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек
В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек - РИА Новости, 05.06.2023
В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек
Более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населенного пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T00:56
2023-06-05T04:12
красный полумесяц
израиль
в мире
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ГАЗА, 4 июн - РИА Новости. Более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населенного пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами."Пострадали 59 человек (палестинцев - ред.) в результате атаки оккупации (Израиля - ред.) и ее поселенцев на жителей населенного пункта Бурка к северо-западу от Наблуса", - передает палестинское агентство Qudsnet со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.Газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи в свою очередь сообщает о трех пострадавших израильтянах.Информация о жертвах столкновения не приводится.
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красный полумесяц, израиль, в мире
Красный полумесяц, Израиль, В мире
В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек

Qudsnet: при столкновениях в Бурке на Западном берегу пострадали не менее 59 человек

© Фото : ZeroРазделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан
Разделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Zero
Разделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан. Архивное фото
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ГАЗА, 4 июн - РИА Новости. Более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населенного пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами.
«
"Пострадали 59 человек (палестинцев - ред.) в результате атаки оккупации (Израиля - ред.) и ее поселенцев на жителей населенного пункта Бурка к северо-западу от Наблуса", - передает палестинское агентство Qudsnet со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.
Газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи в свою очередь сообщает о трех пострадавших израильтянах.
Информация о жертвах столкновения не приводится.
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