https://ria.ru/20230605/stolknoveniya-1876136434.html
В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек
В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек - РИА Новости, 05.06.2023
В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек
Более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населенного пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T00:56
2023-06-05T00:56
2023-06-05T04:12
красный полумесяц
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42281/27/422812750_36:0:765:410_1920x0_80_0_0_3c1951e960b125c365e40eb85c7b2348.jpg
ГАЗА, 4 июн - РИА Новости. Более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населенного пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами."Пострадали 59 человек (палестинцев - ред.) в результате атаки оккупации (Израиля - ред.) и ее поселенцев на жителей населенного пункта Бурка к северо-западу от Наблуса", - передает палестинское агентство Qudsnet со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.Газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи в свою очередь сообщает о трех пострадавших израильтянах.Информация о жертвах столкновения не приводится.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874928029.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42281/27/422812750_127:0:674:410_1920x0_80_0_0_a3f6a1497f9d19219b7679e9bad603b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный полумесяц, израиль, в мире
Красный полумесяц, Израиль, В мире
В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек
Qudsnet: при столкновениях в Бурке на Западном берегу пострадали не менее 59 человек