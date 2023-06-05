https://ria.ru/20230605/stolknoveniya-1876136434.html

В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек

В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек - РИА Новости, 05.06.2023

В результате столкновений на Западном берегу пострадали не менее 59 человек

Более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населенного пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T00:56

2023-06-05T00:56

2023-06-05T04:12

красный полумесяц

израиль

в мире

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ГАЗА, 4 июн - РИА Новости. Более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населенного пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами."Пострадали 59 человек (палестинцев - ред.) в результате атаки оккупации (Израиля - ред.) и ее поселенцев на жителей населенного пункта Бурка к северо-западу от Наблуса", - передает палестинское агентство Qudsnet со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.Газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи в свою очередь сообщает о трех пострадавших израильтянах.Информация о жертвах столкновения не приводится.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874928029.html

израиль

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2023

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красный полумесяц, израиль, в мире