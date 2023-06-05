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Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 05.06.2023 (обновлено: 15:13 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876243688.html
Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара
Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара - РИА Новости, 05.06.2023
Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара
На угледарском направлении за последние двое суток украинские войска дважды предпринимали попытки наступления "серьезными силами", но понесли большие потери и... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:05
2023-06-05T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На угледарском направлении за последние двое суток украинские войска дважды предпринимали попытки наступления "серьезными силами", но понесли большие потери и были отброшены, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. &quot;Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике. На данный момент боестолкновения продолжаются, но противник с потерями отброшен назад&quot;, - сказал Пушилин в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара

Пушилин: за двое суток ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара, но были отброшены

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На угледарском направлении за последние двое суток украинские войска дважды предпринимали попытки наступления "серьезными силами", но понесли большие потери и были отброшены, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«

"Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике. На данный момент боестолкновения продолжаются, но противник с потерями отброшен назад", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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