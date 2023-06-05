https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876243688.html
Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара
Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара - РИА Новости, 05.06.2023
Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара
На угледарском направлении за последние двое суток украинские войска дважды предпринимали попытки наступления "серьезными силами", но понесли большие потери и... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:05
2023-06-05T15:05
2023-06-05T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На угледарском направлении за последние двое суток украинские войска дважды предпринимали попытки наступления "серьезными силами", но понесли большие потери и были отброшены, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьезными силами, в результате чего понес очень серьезные потери как в живой силе, так и в технике. На данный момент боестолкновения продолжаются, но противник с потерями отброшен назад", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил, что ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара
Пушилин: за двое суток ВСУ дважды пытались наступать в районе Угледара, но были отброшены