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Хитрые "Аллигаторы" и надежный "Утес": военная техника в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876242988.html
Хитрые "Аллигаторы" и надежный "Утес": военная техника в зоне спецоперации
Хитрые "Аллигаторы" и надежный "Утес": военная техника в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.06.2023
Хитрые "Аллигаторы" и надежный "Утес": военная техника в зоне спецоперации
Российские войска ведут ожесточенные бои в зоне специальной военной операции на Украине. Боевая работа техники и экипажей — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:50
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фото
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
ка-52 "аллигатор"
бмп-3
нсвт "утес"
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Российские войска ведут ожесточенные бои в зоне специальной военной операции на Украине. Боевая работа техники и экипажей — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, ка-52 "аллигатор", бмп-3, нсвт "утес", вооруженные силы рф
Фото, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ка-52 "Аллигатор", БМП-3, НСВТ "Утес", Вооруженные силы РФ

Хитрые "Аллигаторы" и надежный "Утес": военная техника в зоне спецоперации

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Российские войска ведут ожесточенные бои в зоне специальной военной операции на Украине. Боевая работа техники и экипажей — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одно из направлений, где российские силы держат оборону, — сватовско-кременское.

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Одно из направлений, где российские силы держат оборону, — сватовско-кременское.

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Сейчас это самая горячая точка в ЛНР.

Боевая машина БМП-3 1-й Танковой армии ЗВО на Сватовском направлении

Сейчас это самая горячая точка в ЛНР.

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Работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" на сватовском направлении.

Огневая работа из крупнокалиберного пулемета Утес в зоне проведения СВО

Работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" на сватовском направлении.

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Бои на линии Кременная — Сватово ведутся крайне напряженные.

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Бои на линии Кременная — Сватово ведутся крайне напряженные.

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Стрельба по позициям противника продолжается круглосуточно.

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Стрельба по позициям противника продолжается круглосуточно.

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Еще один "горячий" участок фронта — Артемовский.

Технический персонал загружает неуправляемые авиационные ракеты НАР в блок, установленный на ударном вертолете Ка-52 группировки Юг, перед боевым вылетом в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении

Еще один "горячий" участок фронта — Артемовский.

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Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" уничтожают украинские опорные пункты и бронетехнику.

Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг после боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" уничтожают украинские опорные пункты и бронетехнику.

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Экипажи Ка-52 справляются с самыми сложными задачами, даже когда противник пытается поймать их в ловушку.

Техник устанавливает заряды в кассету средства инфракрасного противодействия ударного вертолета Ка-52 группировки Юг перед боевым вылетом в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении

Экипажи Ка-52 справляются с самыми сложными задачами, даже когда противник пытается поймать их в ловушку.

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Украинские силовики ставят пораженную технику на передний край, пытаясь заманить вертолеты в "карман".

Пилот в кабине ударного вертолета Ка-52 группировки Юг перед боевым вылетом в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении

Украинские силовики ставят пораженную технику на передний край, пытаясь заманить вертолеты в "карман".

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Российские командиры в ответ применяют свои хитрости.

Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг в небе в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении

Российские командиры в ответ применяют свои хитрости.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Активные боевые действия ведутся и на Запорожском направлении.

Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С по украинской САУ

Активные боевые действия ведутся и на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские войска сдерживают противника и не дают ему продвинуться.

Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении производит боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С по украинской САУ

Российские войска сдерживают противника и не дают ему продвинуться.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Специальная военная операция на УкраинеФотоСитуация в ДНР и ЛНРКа-52 "Аллигатор"БМП-3НСВТ "Утес"Вооруженные силы РФ
 
 
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