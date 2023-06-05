Хитрые "Аллигаторы" и надежный "Утес": военная техника в зоне спецоперации

Одно из направлений, где российские силы держат оборону, — сватовско-кременское.
Одно из направлений, где российские силы держат оборону, — сватовско-кременское.
Сейчас это самая горячая точка в ЛНР.
Работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" на сватовском направлении.
Работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" на сватовском направлении.
Бои на линии Кременная — Сватово ведутся крайне напряженные.
Стрельба по позициям противника продолжается круглосуточно.
Еще один "горячий" участок фронта — Артемовский.
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" уничтожают украинские опорные пункты и бронетехнику.
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" уничтожают украинские опорные пункты и бронетехнику.
Экипажи Ка-52 справляются с самыми сложными задачами, даже когда противник пытается поймать их в ловушку.
Экипажи Ка-52 справляются с самыми сложными задачами, даже когда противник пытается поймать их в ловушку.
Украинские силовики ставят пораженную технику на передний край, пытаясь заманить вертолеты в "карман".
Украинские силовики ставят пораженную технику на передний край, пытаясь заманить вертолеты в "карман".
Российские командиры в ответ применяют свои хитрости.
Активные боевые действия ведутся и на Запорожском направлении.
Активные боевые действия ведутся и на Запорожском направлении.
Российские войска сдерживают противника и не дают ему продвинуться.
Российские войска сдерживают противника и не дают ему продвинуться.