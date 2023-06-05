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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
На херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, техника, а также склад боеприпасов, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:31
2023-06-05T13:31
2023-06-05T15:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, техника, а также склад боеприпасов, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230605/poteri-1876213561.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
2023-06-05T13:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и склад