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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 05.06.2023 (обновлено: 15:32 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876219518.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
На херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, техника, а также склад боеприпасов, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:31
2023-06-05T15:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, техника, а также склад боеприпасов, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230605/poteri-1876213561.html
россия
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5
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7 495 645-6601
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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
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безопасность, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и склад

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, техника, а также склад боеприпасов, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Вчера, 13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская область
 
 
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