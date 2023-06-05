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Минобороны оценило эффективность работы ТСО "Солнцепек" в зоне СВО - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/solntsepek-1876144253.html
Минобороны оценило эффективность работы ТСО "Солнцепек" в зоне СВО
Минобороны оценило эффективность работы ТСО "Солнцепек" в зоне СВО - РИА Новости, 05.06.2023
Минобороны оценило эффективность работы ТСО "Солнцепек" в зоне СВО
Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T05:08
2023-06-05T05:08
специальная военная операция на украине
тос-1а "солнцепек"
россия
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы экипажи расчетов выполнили задачи по нанесению ударов термобарическими неуправляемыми снарядами. Контроль и корректировка поражаемых целей велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт", - сообщили в Минобороны РФ. Командир расчета подчеркнул, что система наведения на цель у "Солнцепека" автоматизирована. После внесения координат, которые получает расчет от операторов беспилотника, программный комплекс высчитывает значения прицела. "Работаем через программу, туда забиваем все координаты… эта программа все нам считает, и у нас выходит автоматический прицел, на сколько мы должны поднять пакет и дальность до цели. Кладем (стреляем - ред.) очень точно, противник нас очень боится", - сказал командир расчета "Солнцепека".
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876144124.html
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тос-1а "солнцепек", россия
Специальная военная операция на Украине, ТОС-1А "Солнцепек", Россия
Минобороны оценило эффективность работы ТСО "Солнцепек" в зоне СВО

Минобороны: бойцы ЦВО эффективно применяют ТСО "Солнцепек" на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" российского Центрального военного округа после получения координат эффективно выполняют задачи по уничтожению противника на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы экипажи расчетов выполнили задачи по нанесению ударов термобарическими неуправляемыми снарядами. Контроль и корректировка поражаемых целей велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт", - сообщили в Минобороны РФ.
Командир расчета подчеркнул, что система наведения на цель у "Солнцепека" автоматизирована. После внесения координат, которые получает расчет от операторов беспилотника, программный комплекс высчитывает значения прицела.
"Работаем через программу, туда забиваем все координаты… эта программа все нам считает, и у нас выходит автоматический прицел, на сколько мы должны поднять пакет и дальность до цели. Кладем (стреляем - ред.) очень точно, противник нас очень боится", - сказал командир расчета "Солнцепека".
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Специальная военная операция на УкраинеТОС-1А "Солнцепек"Россия
 
 
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