https://ria.ru/20230605/slutskiy-1876135208.html

Слуцкий оценил планы Бельгии обратиться к Киеву из-за применения ее оружия

Слуцкий оценил планы Бельгии обратиться к Киеву из-за применения ее оружия - РИА Новости, 05.06.2023

Слуцкий оценил планы Бельгии обратиться к Киеву из-за применения ее оружия

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что требование Бельгии объяснений от Украины об использовании оружия бельгийского... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T00:41

2023-06-05T00:41

2023-06-05T05:42

бельгия

белгородская область

киев

в мире

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что требование Бельгии объяснений от Украины об использовании оружия бельгийского производства в Белгородской области является жалкой попыткой отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт.Ранее бельгийская газета Soir со ссылкой на источник сообщила, что МИД и Минобороны страны "при первой возможности" обратятся к украинским властям за разъяснениями из-за использования украинской диверсионно-разведывательная группой оружия бельгийского производства в Белгородской области."Плохая мина, да и игра так себе… Ожидать, что бандерлоги будут держать джентльменское слово вряд ли стоило. Требование объяснений от собственных марионеток - жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт. Не хотят ли бельгийцы сами объясниться, почему западное оружие стреляет в россиян?" - написал депутат в своем Telegram-канале.Он добавил, что "коллективный Запад превратился в коллективного спонсора терроризма". При этом, по его словам, единственным способом избежать новых жертв, трагедий и разрушений является прекращение поставок вооружений Киеву.

https://ria.ru/20230604/deti-1876059593.html

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бельгия, белгородская область, киев, в мире, леонид слуцкий (политик), госдума рф