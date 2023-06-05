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Склад OZON в подмосковной Истре восстановили после пожара - РИА Новости, 05.06.2023
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Новости Подмосковья
 
10:45 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/sklad-1876174051.html
Склад OZON в подмосковной Истре восстановили после пожара
Склад OZON в подмосковной Истре восстановили после пожара - РИА Новости, 05.06.2023
Склад OZON в подмосковной Истре восстановили после пожара
Склад онлайн-ритейлера OZON в городском округе Истра восстановили после пожара, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:45
2023-06-05T10:45
новости подмосковья
истра
ozon
истринский район
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Склад онлайн-ритейлера OZON в городском округе Истра восстановили после пожара, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Крупный пожар в здании склада Ozon в Истринском районе произошел 3 августа 2022 года. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматривались как основные версии причин пожара. При этом полностью ликвидировать пожар удалось спустя четыре дня. Общая сумма ущерба оценивалась в 3,5 миллиарда рублей."В городском округе Истра закончилась реконструкция склада N3 онлайн-ритейлера OZON. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдано. Общая площадь восстановленного складского помещения составляет более 5,6 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230407/ozon-1863709537.html
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истра, ozon, истринский район
Новости Подмосковья, Истра, Ozon, Истринский район

Склад OZON в подмосковной Истре восстановили после пожара

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиСклад OZON в подмосковной Истре восстановили после пожара
Склад OZON в подмосковной Истре восстановили после пожара - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Склад OZON в подмосковной Истре восстановили после пожара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Склад онлайн-ритейлера OZON в городском округе Истра восстановили после пожара, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.
Крупный пожар в здании склада Ozon в Истринском районе произошел 3 августа 2022 года. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматривались как основные версии причин пожара. При этом полностью ликвидировать пожар удалось спустя четыре дня. Общая сумма ущерба оценивалась в 3,5 миллиарда рублей.
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"В городском округе Истра закончилась реконструкция склада N3 онлайн-ритейлера OZON. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдано. Общая площадь восстановленного складского помещения составляет более 5,6 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
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