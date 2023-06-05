https://ria.ru/20230605/sidr-1876278277.html
В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра"
В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра" - РИА Новости, 05.06.2023
В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра"
Более 100 литров алкоголя марки "Мистер Сидр" изъяли в двух магазинах в Ижевске, где зафиксированы два случая отравления некачественным спиртным, сообщила... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:23
2023-06-05T17:23
2023-06-05T17:23
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 100 литров алкоголя марки "Мистер Сидр" изъяли в двух магазинах в Ижевске, где зафиксированы два случая отравления некачественным спиртным, сообщила пресс-служба МВД России по Удмуртии. В дежурную часть из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ГКБ №6 Ижевска 20-летнего юноши и 34-летней женщины. Оба пациента с признаками токсического отравления находятся в критическом состоянии. По версии полиции, они накануне "могли выпить опасный пивной напиток "Мистер Сидр". "Полицейскими Удмуртии проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию этой сомнительной жидкости. В настоящее время в двух магазинах столицы Удмуртской республики полицейскими найдено и изъято свыше 100 литров сидра", - говорится в сообщении. Уточняется, что во все региональные управления МВД направлена информация о проверке торговых точек, занимающихся продажей аналогичной продукции. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил ранее губернатор Алексей Русских. Следствие считает, что люди травились сидром, купленным в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230605/mordoviya-1876241717.html
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Массовое отравление сидром в России
В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра"
В Ижевске, где два человека отравились алкоголем, изъяли более ста литров "Мистера Сидра"
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Более 100 литров алкоголя марки "Мистер Сидр" изъяли в двух магазинах в Ижевске, где зафиксированы два случая отравления некачественным спиртным, сообщила
пресс-служба МВД России по Удмуртии.
В дежурную часть из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ГКБ №6 Ижевска 20-летнего юноши и 34-летней женщины. Оба пациента с признаками токсического отравления находятся в критическом состоянии. По версии полиции, они накануне "могли выпить опасный пивной напиток "Мистер Сидр".
"Полицейскими Удмуртии проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию этой сомнительной жидкости. В настоящее время в двух магазинах столицы Удмуртской республики полицейскими найдено и изъято свыше 100 литров сидра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во все региональные управления МВД направлена информация о проверке торговых точек, занимающихся продажей аналогичной продукции.
В Мордовии на фоне массовых отравлений сидром пройдут проверки торговли
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил ранее губернатор Алексей Русских. Следствие считает, что люди травились сидром, купленным в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
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