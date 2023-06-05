https://ria.ru/20230605/sidr-1876278277.html

В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра"

В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра" - РИА Новости, 05.06.2023

В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра"

Более 100 литров алкоголя марки "Мистер Сидр" изъяли в двух магазинах в Ижевске, где зафиксированы два случая отравления некачественным спиртным, сообщила... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:23

2023-06-05T17:23

2023-06-05T17:23

происшествия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 100 литров алкоголя марки "Мистер Сидр" изъяли в двух магазинах в Ижевске, где зафиксированы два случая отравления некачественным спиртным, сообщила пресс-служба МВД России по Удмуртии. В дежурную часть из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ГКБ №6 Ижевска 20-летнего юноши и 34-летней женщины. Оба пациента с признаками токсического отравления находятся в критическом состоянии. По версии полиции, они накануне "могли выпить опасный пивной напиток "Мистер Сидр". "Полицейскими Удмуртии проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию этой сомнительной жидкости. В настоящее время в двух магазинах столицы Удмуртской республики полицейскими найдено и изъято свыше 100 литров сидра", - говорится в сообщении. Уточняется, что во все региональные управления МВД направлена информация о проверке торговых точек, занимающихся продажей аналогичной продукции. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил ранее губернатор Алексей Русских. Следствие считает, что люди травились сидром, купленным в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230605/mordoviya-1876241717.html

https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), массовое отравление сидром в россии