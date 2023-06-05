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В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром" - РИА Новости, 05.06.2023
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16:19 05.06.2023 (обновлено: 16:51 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html
В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром"
В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром" - РИА Новости, 05.06.2023
В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром"
Полицейские в Самаре остановили фуру с накладной на 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", на складе, куда могла ехать машина,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:19
2023-06-05T16:51
происшествия
самара
массовое отравление сидром в россии
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские в Самаре остановили фуру с накладной на 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", на складе, куда могла ехать машина, проводится изъятие сомнительного спиртного, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил ранее губернатор Алексей Русских. Следствие считает, что люди травились сидром, купленным в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары.В релизе отмечается, что сотрудниками ДПС в Самаре 23-м километре Московского шоссе "остановлен грузовой автомобиль иностранной марки под управлением мужчины 1970 года рождения"."В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа транспортного средства полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 литров", - отметили в ГУМВД.По адресу складского помещения, указанному в документах, выехали правоохранители, сейчас там проходит осмотр и изъятие алкогольной продукции.Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262464.html
самара
самарская область
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происшествия, самара, массовое отравление сидром в россии, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Самара, Массовое отравление сидром в России, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром"

В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром", продукция изымается

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские в Самаре остановили фуру с накладной на 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", на складе, куда могла ехать машина, проводится изъятие сомнительного спиртного, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил ранее губернатор Алексей Русских. Следствие считает, что люди травились сидром, купленным в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары.
В релизе отмечается, что сотрудниками ДПС в Самаре 23-м километре Московского шоссе "остановлен грузовой автомобиль иностранной марки под управлением мужчины 1970 года рождения".
"В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа транспортного средства полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 литров", - отметили в ГУМВД.
По адресу складского помещения, указанному в документах, выехали правоохранители, сейчас там проходит осмотр и изъятие алкогольной продукции.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр"
Вчера, 16:18
 
ПроисшествияСамараМассовое отравление сидром в РоссииСамарская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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