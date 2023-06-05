https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html

В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром"

В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром" - РИА Новости, 05.06.2023

В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром"

Полицейские в Самаре остановили фуру с накладной на 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", на складе, куда могла ехать машина,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:19

2023-06-05T16:19

2023-06-05T16:51

происшествия

самара

массовое отравление сидром в россии

самарская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские в Самаре остановили фуру с накладной на 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", на складе, куда могла ехать машина, проводится изъятие сомнительного спиртного, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил ранее губернатор Алексей Русских. Следствие считает, что люди травились сидром, купленным в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары.В релизе отмечается, что сотрудниками ДПС в Самаре 23-м километре Московского шоссе "остановлен грузовой автомобиль иностранной марки под управлением мужчины 1970 года рождения"."В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа транспортного средства полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тысяч литров алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 литров", - отметили в ГУМВД.По адресу складского помещения, указанному в документах, выехали правоохранители, сейчас там проходит осмотр и изъятие алкогольной продукции.Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876262464.html

самара

самарская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самара, массовое отравление сидром в россии, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)