https://ria.ru/20230605/shkoly-1876272641.html
Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области
Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2023
Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области
Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ Приморского района Запорожской области, с администрацией которого правительство северного... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:11
2023-06-05T17:11
2023-06-05T17:11
надежные люди
общество
мурманская область
запорожская область
приморский район
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/01/1557450141_0:187:2977:1861_1920x0_80_0_0_1b9d03a83916a2d9c3de62a3f17165ae.jpg
МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ Приморского района Запорожской области, с администрацией которого правительство северного региона в мае заключило соглашение о сотрудничестве, сообщили в министерстве строительства Заполярья. "По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в первоочередной план оказания помощи Приморскому району вошли работы по восстановлению социально значимых объектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам обследования, проведенного представителями министерства строительства и Фонда капремонта Мурманской области, капитальный ремонт крыш необходимо провести в трех школах: Новоалексеевской, Зеленовской и Коларовской. Как сообщили в министерстве строительства, подрядные организации для проведения ремонтов уже определены. В ближайшее время рабочие из Мурманской области прибудут в Запорожье и приступят к работам на объектах. Планируется, что работы будут завершены в августе.
https://ria.ru/20230602/zhizn-1875805124.html
мурманская область
запорожская область
приморский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/01/1557450141_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_99b70ce379ee6307d5aa958daed2963a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманская область, запорожская область, приморский район, андрей чибис
Надежные люди, Общество, Мурманская область, Запорожская область, Приморский район, Андрей Чибис
Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области
Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ в Запорожской области