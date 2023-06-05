https://ria.ru/20230605/shkoly-1876272641.html

Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области

Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2023

Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области

Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ Приморского района Запорожской области, с администрацией которого правительство северного... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:11

2023-06-05T17:11

2023-06-05T17:11

надежные люди

общество

мурманская область

запорожская область

приморский район

андрей чибис

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МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ Приморского района Запорожской области, с администрацией которого правительство северного региона в мае заключило соглашение о сотрудничестве, сообщили в министерстве строительства Заполярья. "По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в первоочередной план оказания помощи Приморскому району вошли работы по восстановлению социально значимых объектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам обследования, проведенного представителями министерства строительства и Фонда капремонта Мурманской области, капитальный ремонт крыш необходимо провести в трех школах: Новоалексеевской, Зеленовской и Коларовской. Как сообщили в министерстве строительства, подрядные организации для проведения ремонтов уже определены. В ближайшее время рабочие из Мурманской области прибудут в Запорожье и приступят к работам на объектах. Планируется, что работы будут завершены в августе.

https://ria.ru/20230602/zhizn-1875805124.html

мурманская область

запорожская область

приморский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманская область, запорожская область, приморский район, андрей чибис