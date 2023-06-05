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Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2023
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17:11 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/shkoly-1876272641.html
Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области
Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2023
Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области
Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ Приморского района Запорожской области, с администрацией которого правительство северного... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:11
2023-06-05T17:11
надежные люди
общество
мурманская область
запорожская область
приморский район
андрей чибис
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МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ Приморского района Запорожской области, с администрацией которого правительство северного региона в мае заключило соглашение о сотрудничестве, сообщили в министерстве строительства Заполярья. "По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в первоочередной план оказания помощи Приморскому району вошли работы по восстановлению социально значимых объектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам обследования, проведенного представителями министерства строительства и Фонда капремонта Мурманской области, капитальный ремонт крыш необходимо провести в трех школах: Новоалексеевской, Зеленовской и Коларовской. Как сообщили в министерстве строительства, подрядные организации для проведения ремонтов уже определены. В ближайшее время рабочие из Мурманской области прибудут в Запорожье и приступят к работам на объектах. Планируется, что работы будут завершены в августе.
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мурманская область
запорожская область
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общество, мурманская область, запорожская область, приморский район, андрей чибис
Надежные люди, Общество, Мурманская область, Запорожская область, Приморский район, Андрей Чибис
Мурманская область восстановит крыши трех школ в Запорожской области

Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКласс в средней общеобразовательной школе
Класс в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Класс в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
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МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Специалисты из Мурманской области отремонтируют кровли трех школ Приморского района Запорожской области, с администрацией которого правительство северного региона в мае заключило соглашение о сотрудничестве, сообщили в министерстве строительства Заполярья.
«
"По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в первоочередной план оказания помощи Приморскому району вошли работы по восстановлению социально значимых объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам обследования, проведенного представителями министерства строительства и Фонда капремонта Мурманской области, капитальный ремонт крыш необходимо провести в трех школах: Новоалексеевской, Зеленовской и Коларовской.
Как сообщили в министерстве строительства, подрядные организации для проведения ремонтов уже определены. В ближайшее время рабочие из Мурманской области прибудут в Запорожье и приступят к работам на объектах. Планируется, что работы будут завершены в августе.
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Надежные людиОбществоМурманская областьЗапорожская областьПриморский районАндрей Чибис
 
 
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