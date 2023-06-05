https://ria.ru/20230605/shkola-1876229409.html
Украинские боевики обстреляли школу в запорожской Михайловке
Украинские боевики обстреляли школу в запорожской Михайловке - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские боевики обстреляли школу в запорожской Михайловке
Украинские военные обстреляли школу в поселке Михайловка Запорожской области, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:59
2023-06-05T13:59
2023-06-05T14:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли школу в поселке Михайловка Запорожской области, сообщают оперативные службы региона."Террористы киевского режима обстреляли поселок городского типа Михайловка. Прилеты зафиксированы в районе школы. В здании выбиты стекла", - говорится в сообщении.Предварительно, пострадавших нет, добавили в оперативных службах.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876227582.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Украинские боевики обстреляли школу в запорожской Михайловке
Украинские боевики обстреляли школу в запорожской Михайловке, пострадавших нет
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли школу в поселке Михайловка Запорожской области, сообщают оперативные службы региона.
"Террористы киевского режима обстреляли поселок городского типа Михайловка. Прилеты зафиксированы в районе школы. В здании выбиты стекла", - говорится в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет, добавили в оперативных службах.
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