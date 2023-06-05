https://ria.ru/20230605/shebekintsy-1876261113.html

Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам

Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам - РИА Новости, 05.06.2023

Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил предоставить возможности для работы всему трудоспособному населению Шебекинского городского округа,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:09

2023-06-05T16:09

2023-06-05T16:10

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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шебекино

шебекинский район

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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил предоставить возможности для работы всему трудоспособному населению Шебекинского городского округа, который подвергается обстрелам украинских войск, сообщила пресс-служба правительства региона. В ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова доложила Гладкову о механизмах взаимодействия с жителями Шебекинского округа для их успешного трудоустройства. "В пунктах временного размещения работники Центра занятости населения организуют работу мини-ярмарок вакансий с приглашением работодателей. Будет также проводиться опрос и консультирование каждого размещённого в ПВР трудоспособного человека. Жителям помогут с поиском подходящей работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что отдельный механизм предусмотрен и для шебекинцев, разместившихся вне ПВР. Они смогут обратиться на горячую линию "Трудоустройство", после чего в течение двух рабочих дней заявителю будет подобрана подходящая вакансия. Власти региона заявляют, что всем жителям Шебекинского округа, работавшим в бюджетных муниципальных и региональных организациях, сохранят заработную плату в полном объёме. Гладков подчеркнул, что работники бюджетной сферы будут обеспечены занятостью в соответствии со своими компетенциями. Они продолжат помогать жителям округа, которые были размещены в ПВР. "Цель у нас простая — всё трудоспособное население должно быть трудоустроено. У нас всё понятно с бюджетниками — заработная плата сохраняется. Но сейчас нужно переформатировать работу этих бюджетных организаций под нужды размещённых в ПВР жителей", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что условия изменились, но и в новых реалиях необходимо сохранить возможность для детей и пожилого населения заниматься спортом и досугом - изменился формат работы. "Необходимо проводить встречи с коллективами. Уверен, что все поймут необходимость этих решений", — отметил губернатор Белгородской области.

https://ria.ru/20230531/kanikuly-1875319327.html

https://ria.ru/20230524/zhile-1873928756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, вячеслав гладков, россия, шебекино, шебекинский район