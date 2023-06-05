Рейтинг@Mail.ru
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
16:09 05.06.2023 (обновлено: 16:10 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/shebekintsy-1876261113.html
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам - РИА Новости, 05.06.2023
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил предоставить возможности для работы всему трудоспособному населению Шебекинского городского округа,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:09
2023-06-05T16:10
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
россия
шебекино
шебекинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858814_0:873:2000:1998_1920x0_80_0_0_4ff4ba71cc1cc55bcf3a550069ee0179.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил предоставить возможности для работы всему трудоспособному населению Шебекинского городского округа, который подвергается обстрелам украинских войск, сообщила пресс-служба правительства региона. В ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова доложила Гладкову о механизмах взаимодействия с жителями Шебекинского округа для их успешного трудоустройства. "В пунктах временного размещения работники Центра занятости населения организуют работу мини-ярмарок вакансий с приглашением работодателей. Будет также проводиться опрос и консультирование каждого размещённого в ПВР трудоспособного человека. Жителям помогут с поиском подходящей работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что отдельный механизм предусмотрен и для шебекинцев, разместившихся вне ПВР. Они смогут обратиться на горячую линию "Трудоустройство", после чего в течение двух рабочих дней заявителю будет подобрана подходящая вакансия. Власти региона заявляют, что всем жителям Шебекинского округа, работавшим в бюджетных муниципальных и региональных организациях, сохранят заработную плату в полном объёме. Гладков подчеркнул, что работники бюджетной сферы будут обеспечены занятостью в соответствии со своими компетенциями. Они продолжат помогать жителям округа, которые были размещены в ПВР. "Цель у нас простая — всё трудоспособное население должно быть трудоустроено. У нас всё понятно с бюджетниками — заработная плата сохраняется. Но сейчас нужно переформатировать работу этих бюджетных организаций под нужды размещённых в ПВР жителей", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что условия изменились, но и в новых реалиях необходимо сохранить возможность для детей и пожилого населения заниматься спортом и досугом - изменился формат работы. "Необходимо проводить встречи с коллективами. Уверен, что все поймут необходимость этих решений", — отметил губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20230531/kanikuly-1875319327.html
https://ria.ru/20230524/zhile-1873928756.html
белгородская область
россия
шебекино
шебекинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858814_0:685:2000:2185_1920x0_80_0_0_a77ce6b8b130aa4ad671f0dcfd70a73b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, россия, шебекино, шебекинский район
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Шебекино, Шебекинский район
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам

Белгородской губенатор Гладков поручил помочь найти работу всем трудоспособным шебекинцам

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил предоставить возможности для работы всему трудоспособному населению Шебекинского городского округа, который подвергается обстрелам украинских войск, сообщила пресс-служба правительства региона.
В ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова доложила Гладкову о механизмах взаимодействия с жителями Шебекинского округа для их успешного трудоустройства.
Вячеслав Гладков проводил 300 школьников из Шебекинского округа на летний отдых в Воронежскую область - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Гладков проводил 300 белгородских детей на каникулы в Воронежскую область
31 мая, 14:15
"В пунктах временного размещения работники Центра занятости населения организуют работу мини-ярмарок вакансий с приглашением работодателей. Будет также проводиться опрос и консультирование каждого размещённого в ПВР трудоспособного человека. Жителям помогут с поиском подходящей работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельный механизм предусмотрен и для шебекинцев, разместившихся вне ПВР. Они смогут обратиться на горячую линию "Трудоустройство", после чего в течение двух рабочих дней заявителю будет подобрана подходящая вакансия.
Власти региона заявляют, что всем жителям Шебекинского округа, работавшим в бюджетных муниципальных и региональных организациях, сохранят заработную плату в полном объёме. Гладков подчеркнул, что работники бюджетной сферы будут обеспечены занятостью в соответствии со своими компетенциями. Они продолжат помогать жителям округа, которые были размещены в ПВР.
«
"Цель у нас простая — всё трудоспособное население должно быть трудоустроено. У нас всё понятно с бюджетниками — заработная плата сохраняется. Но сейчас нужно переформатировать работу этих бюджетных организаций под нужды размещённых в ПВР жителей", - сказал Гладков.
Он подчеркнул, что условия изменились, но и в новых реалиях необходимо сохранить возможность для детей и пожилого населения заниматься спортом и досугом - изменился формат работы. "Необходимо проводить встречи с коллективами. Уверен, что все поймут необходимость этих решений", — отметил губернатор Белгородской области.
Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Оставшиеся без жилья из-за обстрелов белгородцы получили новые квартиры
24 мая, 18:08
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияШебекиноШебекинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала