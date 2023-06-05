https://ria.ru/20230605/shebekintsy-1876261113.html
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам - РИА Новости, 05.06.2023
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил предоставить возможности для работы всему трудоспособному населению Шебекинского городского округа,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:09
2023-06-05T16:09
2023-06-05T16:10
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
россия
шебекино
шебекинский район
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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил предоставить возможности для работы всему трудоспособному населению Шебекинского городского округа, который подвергается обстрелам украинских войск, сообщила пресс-служба правительства региона. В ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова доложила Гладкову о механизмах взаимодействия с жителями Шебекинского округа для их успешного трудоустройства. "В пунктах временного размещения работники Центра занятости населения организуют работу мини-ярмарок вакансий с приглашением работодателей. Будет также проводиться опрос и консультирование каждого размещённого в ПВР трудоспособного человека. Жителям помогут с поиском подходящей работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что отдельный механизм предусмотрен и для шебекинцев, разместившихся вне ПВР. Они смогут обратиться на горячую линию "Трудоустройство", после чего в течение двух рабочих дней заявителю будет подобрана подходящая вакансия. Власти региона заявляют, что всем жителям Шебекинского округа, работавшим в бюджетных муниципальных и региональных организациях, сохранят заработную плату в полном объёме. Гладков подчеркнул, что работники бюджетной сферы будут обеспечены занятостью в соответствии со своими компетенциями. Они продолжат помогать жителям округа, которые были размещены в ПВР. "Цель у нас простая — всё трудоспособное население должно быть трудоустроено. У нас всё понятно с бюджетниками — заработная плата сохраняется. Но сейчас нужно переформатировать работу этих бюджетных организаций под нужды размещённых в ПВР жителей", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что условия изменились, но и в новых реалиях необходимо сохранить возможность для детей и пожилого населения заниматься спортом и досугом - изменился формат работы. "Необходимо проводить встречи с коллективами. Уверен, что все поймут необходимость этих решений", — отметил губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20230531/kanikuly-1875319327.html
https://ria.ru/20230524/zhile-1873928756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, россия, шебекино, шебекинский район
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Шебекино, Шебекинский район
Гладков поручил помочь найти работу трудоспособным шебекинцам
Белгородской губенатор Гладков поручил помочь найти работу всем трудоспособным шебекинцам
БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил предоставить возможности для работы всему трудоспособному населению Шебекинского городского округа, который подвергается обстрелам украинских войск, сообщила пресс-служба
правительства региона.
В ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова доложила Гладкову о механизмах взаимодействия с жителями Шебекинского округа для их успешного трудоустройства.
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"В пунктах временного размещения работники Центра занятости населения организуют работу мини-ярмарок вакансий с приглашением работодателей. Будет также проводиться опрос и консультирование каждого размещённого в ПВР трудоспособного человека. Жителям помогут с поиском подходящей работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельный механизм предусмотрен и для шебекинцев, разместившихся вне ПВР. Они смогут обратиться на горячую линию "Трудоустройство", после чего в течение двух рабочих дней заявителю будет подобрана подходящая вакансия.
Власти региона заявляют, что всем жителям Шебекинского округа, работавшим в бюджетных муниципальных и региональных организациях, сохранят заработную плату в полном объёме. Гладков подчеркнул, что работники бюджетной сферы будут обеспечены занятостью в соответствии со своими компетенциями. Они продолжат помогать жителям округа, которые были размещены в ПВР.
«
"Цель у нас простая — всё трудоспособное население должно быть трудоустроено. У нас всё понятно с бюджетниками — заработная плата сохраняется. Но сейчас нужно переформатировать работу этих бюджетных организаций под нужды размещённых в ПВР жителей", - сказал Гладков.
Он подчеркнул, что условия изменились, но и в новых реалиях необходимо сохранить возможность для детей и пожилого населения заниматься спортом и досугом - изменился формат работы. "Необходимо проводить встречи с коллективами. Уверен, что все поймут необходимость этих решений", — отметил губернатор Белгородской области.
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