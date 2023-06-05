https://ria.ru/20230605/shebekino-1876152940.html

Из белгородского Шебекино вывезли ценное медицинское оборудование

Из белгородского Шебекино вывезли ценное медицинское оборудование - РИА Новости, 05.06.2023

Из белгородского Шебекино вывезли ценное медицинское оборудование

Особо ценное медоборудование вывезли из обстреливаемого Шебекино Белгородской области, при этом "не совсем честные люди" уже пытались проникнуть в здание... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:32

2023-06-05T08:32

2023-06-05T08:32

происшествия

белгородская область

шебекино

муром

алексей жиров

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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Особо ценное медоборудование вывезли из обстреливаемого Шебекино Белгородской области, при этом "не совсем честные люди" уже пытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно, сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров на странице в социальной сети "ВКонтакте". "Удалось окончательно вывезти Шебекинский санитарный автотранспорт и особенно ценное медицинское оборудование, компьютерную оргтехнику. К сожалению, не совсем честные люди уже попытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно", - написал Жиров, отметив, что вывоз техники произошел в воскресенье. Жиров поблагодарил администрацию Грайворонского городского округа за предоставленную бронемашину. "Благодарю своих коллег, сотрудников станции СМП Белгородской области за помощь в эвакуации жителей Мурома, Шебекино, имущества учреждения. Спасибо вам за мужество, самоотверженность, отзывчивость, преданность профессии и профессионализм!" - подчеркнул медик. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский. Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди начали массово покидать город Шебекино и окрестности.

https://ria.ru/20230604/kadyrov-1876131278.html

https://ria.ru/20230604/shebekino-1876100068.html

белгородская область

шебекино

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, шебекино, муром, алексей жиров