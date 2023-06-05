https://ria.ru/20230605/sertifikat-1876216345.html
ЕК захотела распространить опыт цифрового COVID-сертификата ЕС на весь мир
ЕК захотела распространить опыт цифрового COVID-сертификата ЕС на весь мир - РИА Новости, 05.06.2023
ЕК захотела распространить опыт цифрового COVID-сертификата ЕС на весь мир
Европейская комиссия и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках новой инициативы по партнерству в области цифрового здравоохранения намерены... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:23
2023-06-05T13:23
2023-06-05T13:34
в мире
евросоюз
еврокомиссия
воз
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Европейская комиссия и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках новой инициативы по партнерству в области цифрового здравоохранения намерены распространить опыт европейского COVID-сертификата на весь мир, говорится в распространенном заявлении ЕК. Сообщается, что внедрение цифрового сертификата стандарта ЕС станет первым шагом партнерства ЕС и ВОЗ. "В июне 2023 года ВОЗ перенимает систему цифровых сертификатов стандарта ЕС по COVID-19, чтобы создать глобальную систему для обеспечения мобильности и лучшей защиты населения по всему миру от современных и будущих угроз здоровью", - говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии. Этот шаг станет первым структурным элементом в создаваемой в рамках ВОЗ Глобальной цифровой сети сертификации здоровья (Global Digital Health Certification Network (GDHCN). Ожидается, что она, со временем, включит целый набор унифицированных для всего мира цифровых продуктов. "Это партнерство будет включать тесное сотрудничество в разработке, управлении и внедрении сети GDHCN ВОЗ с использованием технического опыта Еврокомиссии в этой области. Первым шагом станет обеспечение эффективного функционирования текущих цифровых сертификатов стандарта ЕС", - отмечается в документе. Система цифровых сертификатов была создана в ЕС по инициативе Еврокомиссии в 2021 году для облегчения передвижения по союзу во время пандемии коронавируса. Позднее сертификаты стандарта ЕС стали выдавать и в третьих странах, чтобы обеспечить большую мобильность граждан. Сертификат выдавался при полной вакцинации, отрицательном тесте на коронавирус или в случае перенесенного заболевания, страны ЕС могли требовать от путешественников иметь такой сертификат при въезде.
https://ria.ru/20230512/covid-19-1871183431.html
https://ria.ru/20230601/covid-19-1875600684.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия, воз
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, ВОЗ
ЕК захотела распространить опыт цифрового COVID-сертификата ЕС на весь мир
ЕК и ВОЗ захотели распространить опыт цифрового COVID-сертификата ЕС на весь мир
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости.
Европейская комиссия и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках новой инициативы по партнерству в области цифрового здравоохранения намерены распространить опыт европейского COVID-сертификата на весь мир, говорится в распространенном заявлении
ЕК.
Сообщается, что внедрение цифрового сертификата стандарта ЕС станет первым шагом партнерства ЕС и ВОЗ. "В июне 2023 года ВОЗ перенимает систему цифровых сертификатов стандарта ЕС по COVID-19
, чтобы создать глобальную систему для обеспечения мобильности и лучшей защиты населения по всему миру от современных и будущих угроз здоровью", - говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
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Этот шаг станет первым структурным элементом в создаваемой в рамках ВОЗ Глобальной цифровой сети сертификации здоровья (Global Digital Health Certification Network (GDHCN). Ожидается, что она, со временем, включит целый набор унифицированных для всего мира цифровых продуктов.
"Это партнерство будет включать тесное сотрудничество в разработке, управлении и внедрении сети GDHCN ВОЗ с использованием технического опыта Еврокомиссии в этой области. Первым шагом станет обеспечение эффективного функционирования текущих цифровых сертификатов стандарта ЕС", - отмечается в документе.
Система цифровых сертификатов была создана в ЕС по инициативе Еврокомиссии в 2021 году для облегчения передвижения по союзу во время пандемии коронавируса. Позднее сертификаты стандарта ЕС стали выдавать и в третьих странах, чтобы обеспечить большую мобильность граждан.
Сертификат выдавался при полной вакцинации, отрицательном тесте на коронавирус или в случае перенесенного заболевания, страны ЕС могли требовать от путешественников иметь такой сертификат при въезде.
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