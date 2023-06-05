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В Госдуму внесли проект о сертификате для новорожденного ребенка - РИА Новости, 05.06.2023
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13:19 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/sertifikat-1876215900.html
В Госдуму внесли проект о сертификате для новорожденного ребенка
В Госдуму внесли проект о сертификате для новорожденного ребенка - РИА Новости, 05.06.2023
В Госдуму внесли проект о сертификате для новорожденного ребенка
Депутаты ГД от фракции ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести сертификат для... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:19
2023-06-05T13:19
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Правительство России данный законопроект не поддержало, следует из отзыва кабмина, который доступен в думской базе. "Законопроектом предлагается ввести новый вид государственной помощи - сертификат для новорожденного ребенка, который предоставляется семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов с применением комплексной оценки нуждаемости", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предусматривается, что номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством России ежегодно исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорожденного, включая детскую коляску, одежду, предметы гигиены. Право на получение сертификата для новорожденного, согласно законопроекту, будет предоставляться родителям, усыновителям или опекунам при условии, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают в России. Информация о назначении и предоставлении сертификата будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Согласно пояснительным материалам к законопроекту, принятие данной инициативы окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, динамику рождаемости.
https://ria.ru/20230519/demografiya-1872888328.html
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общество, россия, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), семья
Общество, Россия, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Семья
В Госдуму внесли проект о сертификате для новорожденного ребенка

В ГД внесли проект о сертификате на новорожденного ребенка для семей с низкими доходами

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Правительство России данный законопроект не поддержало, следует из отзыва кабмина, который доступен в думской базе.
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"Законопроектом предлагается ввести новый вид государственной помощи - сертификат для новорожденного ребенка, который предоставляется семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов с применением комплексной оценки нуждаемости", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Предусматривается, что номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством России ежегодно исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорожденного, включая детскую коляску, одежду, предметы гигиены.
Право на получение сертификата для новорожденного, согласно законопроекту, будет предоставляться родителям, усыновителям или опекунам при условии, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают в России. Информация о назначении и предоставлении сертификата будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Согласно пояснительным материалам к законопроекту, принятие данной инициативы окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, динамику рождаемости.
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ОбществоРоссияЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Семья
 
 
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