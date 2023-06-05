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Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам - РИА Новости, 05.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:20 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/sektsiya-1876276926.html
Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам
Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам - РИА Новости, 05.06.2023
Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам
Открытие секции для оказания помощи инвалидам на базе подмосковного филиала Фонда "Защитники Отечества" позволит наиболее эффективно помогать ветеранам,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:20
2023-06-05T17:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
сво
спецоперация
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытие секции для оказания помощи инвалидам на базе подмосковного филиала Фонда "Защитники Отечества" позволит наиболее эффективно помогать ветеранам, участникам СВО и семьям погибших воинов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Для того, чтобы эффективность центра была более высокой, у нас открыт дополнительный блок, связанный с оказанием помощи инвалидам. Все необходимые средства, которые поступают из федерального Фонда, вопросы оформления документов, вопросы реабилитации – они очень важны. Поэтому такие услуги тоже можно будет получить в нашем центре", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Ранее губернатор посетил региональный фонд "Защитники отечества" и осмотрел действующие секции: службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога. По данным руководителя подмосковного филиала "Защитники Отечества" Ольги Ермаковой, за два дня работы фонда было принято около 50 человек и проведено свыше 110 дистанционных консультаций. По её словам, звонки были не только из Подмосковья, но также из Белгорода, Нижнего Новгорода, Брянска, Мурманска, Саратова, Южно-Сахалинска.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", СВО, Спецоперация

Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытие секции для оказания помощи инвалидам на базе подмосковного филиала Фонда "Защитники Отечества" позволит наиболее эффективно помогать ветеранам, участникам СВО и семьям погибших воинов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Для того, чтобы эффективность центра была более высокой, у нас открыт дополнительный блок, связанный с оказанием помощи инвалидам. Все необходимые средства, которые поступают из федерального Фонда, вопросы оформления документов, вопросы реабилитации – они очень важны. Поэтому такие услуги тоже можно будет получить в нашем центре", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Ранее губернатор посетил региональный фонд "Защитники отечества" и осмотрел действующие секции: службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога.
По данным руководителя подмосковного филиала "Защитники Отечества" Ольги Ермаковой, за два дня работы фонда было принято около 50 человек и проведено свыше 110 дистанционных консультаций. По её словам, звонки были не только из Подмосковья, но также из Белгорода, Нижнего Новгорода, Брянска, Мурманска, Саратова, Южно-Сахалинска.
Очередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Очередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО
Вчера, 10:39
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"СВОСпецоперация
 
 
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