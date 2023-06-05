https://ria.ru/20230605/sektsiya-1876276926.html

Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам

Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам - РИА Новости, 05.06.2023

Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам

Открытие секции для оказания помощи инвалидам на базе подмосковного филиала Фонда "Защитники Отечества" позволит наиболее эффективно помогать ветеранам,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:20

2023-06-05T17:20

2023-06-05T17:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876267537_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30566db819cef01ec6badc1d00b1551c.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытие секции для оказания помощи инвалидам на базе подмосковного филиала Фонда "Защитники Отечества" позволит наиболее эффективно помогать ветеранам, участникам СВО и семьям погибших воинов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Для того, чтобы эффективность центра была более высокой, у нас открыт дополнительный блок, связанный с оказанием помощи инвалидам. Все необходимые средства, которые поступают из федерального Фонда, вопросы оформления документов, вопросы реабилитации – они очень важны. Поэтому такие услуги тоже можно будет получить в нашем центре", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Ранее губернатор посетил региональный фонд "Защитники отечества" и осмотрел действующие секции: службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога. По данным руководителя подмосковного филиала "Защитники Отечества" Ольги Ермаковой, за два дня работы фонда было принято около 50 человек и проведено свыше 110 дистанционных консультаций. По её словам, звонки были не только из Подмосковья, но также из Белгорода, Нижнего Новгорода, Брянска, Мурманска, Саратова, Южно-Сахалинска.

https://ria.ru/20230605/podmoskove-1876172435.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация