https://ria.ru/20230605/sektsiya-1876276926.html
Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам
Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам - РИА Новости, 05.06.2023
Подмосковный фонд "Защитники отечества" открыл секцию помощи инвалидам
Открытие секции для оказания помощи инвалидам на базе подмосковного филиала Фонда "Защитники Отечества" позволит наиболее эффективно помогать ветеранам,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:20
2023-06-05T17:20
2023-06-05T17:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
сво
спецоперация
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытие секции для оказания помощи инвалидам на базе подмосковного филиала Фонда "Защитники Отечества" позволит наиболее эффективно помогать ветеранам, участникам СВО и семьям погибших воинов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Для того, чтобы эффективность центра была более высокой, у нас открыт дополнительный блок, связанный с оказанием помощи инвалидам. Все необходимые средства, которые поступают из федерального Фонда, вопросы оформления документов, вопросы реабилитации – они очень важны. Поэтому такие услуги тоже можно будет получить в нашем центре", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Ранее губернатор посетил региональный фонд "Защитники отечества" и осмотрел действующие секции: службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога. По данным руководителя подмосковного филиала "Защитники Отечества" Ольги Ермаковой, за два дня работы фонда было принято около 50 человек и проведено свыше 110 дистанционных консультаций. По её словам, звонки были не только из Подмосковья, но также из Белгорода, Нижнего Новгорода, Брянска, Мурманска, Саратова, Южно-Сахалинска.
https://ria.ru/20230605/podmoskove-1876172435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", СВО, Спецоперация
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытие секции для оказания помощи инвалидам на базе подмосковного филиала Фонда "Защитники Отечества" позволит наиболее эффективно помогать ветеранам, участникам СВО и семьям погибших воинов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Для того, чтобы эффективность центра была более высокой, у нас открыт дополнительный блок, связанный с оказанием помощи инвалидам. Все необходимые средства, которые поступают из федерального Фонда, вопросы оформления документов, вопросы реабилитации – они очень важны. Поэтому такие услуги тоже можно будет получить в нашем центре", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Ранее губернатор посетил региональный фонд "Защитники отечества" и осмотрел действующие секции: службу социальных координаторов и медико-социальной экспертизы, социальный МФЦ, пункт проката технических средств реабилитации, симуляционную квартиру и кабинет психолога.
По данным руководителя подмосковного филиала "Защитники Отечества" Ольги Ермаковой, за два дня работы фонда было принято около 50 человек и проведено свыше 110 дистанционных консультаций. По её словам, звонки были не только из Подмосковья, но также из Белгорода
, Нижнего Новгорода
, Брянска, Мурманска
, Саратова, Южно-Сахалинска
.
Очередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО