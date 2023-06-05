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Пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 05.06.2023
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18:10 05.06.2023 (обновлено: 18:12 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sboi-1876288386.html
Пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях
Пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 05.06.2023
Пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях
Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Microsoft, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:10
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Microsoft, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. Жалобы начали поступать примерно в 17.00 мск, сбои затронули продукты Microsoft 365. Только в США зафиксировано более 10 тысяч сообщений о сбоях. Также данные о неполадках поступают из Италии, Канады, Германии, Индии, Великобритании, Франции и Испании. Большинство пользователей жалуется на работу Outlook, также сообщается о сбоях в работе Onedrive и Sharepoint. Неполадки наблюдаются в при входе на сайт Microsoft 365 и учетную запись. Кроме того, некоторое количество жалоб поступает и на работу Microsoft Store. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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сша, италия, канада, билл гейтс, microsoft corporation
США, Италия, Канада, Билл Гейтс, Microsoft Corporation
Пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях

Downdetector: пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях в работе

© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Microsoft, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.
Жалобы начали поступать примерно в 17.00 мск, сбои затронули продукты Microsoft 365. Только в США зафиксировано более 10 тысяч сообщений о сбоях. Также данные о неполадках поступают из Италии, Канады, Германии, Индии, Великобритании, Франции и Испании.
Большинство пользователей жалуется на работу Outlook, также сообщается о сбоях в работе Onedrive и Sharepoint. Неполадки наблюдаются в при входе на сайт Microsoft 365 и учетную запись.
Кроме того, некоторое количество жалоб поступает и на работу Microsoft Store.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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