https://ria.ru/20230605/sboi-1876288386.html

Пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях

Пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 05.06.2023

Пользователи сервисов Microsoft сообщили о масштабных сбоях

Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Microsoft, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:10

2023-06-05T18:10

2023-06-05T18:12

сша

италия

канада

билл гейтс

microsoft corporation

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Microsoft, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. Жалобы начали поступать примерно в 17.00 мск, сбои затронули продукты Microsoft 365. Только в США зафиксировано более 10 тысяч сообщений о сбоях. Также данные о неполадках поступают из Италии, Канады, Германии, Индии, Великобритании, Франции и Испании. Большинство пользователей жалуется на работу Outlook, также сообщается о сбоях в работе Onedrive и Sharepoint. Неполадки наблюдаются в при входе на сайт Microsoft 365 и учетную запись. Кроме того, некоторое количество жалоб поступает и на работу Microsoft Store. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

https://ria.ru/20230525/chatgpt-1874107931.html

сша

италия

канада

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, италия, канада, билл гейтс, microsoft corporation