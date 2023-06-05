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Истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии самолет, утверждают СМИ - РИА Новости, 05.06.2023
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11:13 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/samolet-1876179865.html
Истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии самолет, утверждают СМИ
Истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии самолет, утверждают СМИ - РИА Новости, 05.06.2023
Истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии самолет, утверждают СМИ
Истребители американских ВВС не сбивали упавший в штате Вирджиния бизнес-джет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:13
2023-06-05T11:13
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Истребители американских ВВС не сбивали упавший в штате Вирджиния бизнес-джет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в районе населенного пункта Монтебелло (штат Вирджиния) в воскресенье около 15.30 по местному времени (22.30 мск). Североамериканское командование ПВО (NORAD) в свою очередь подтверждало, что истребитель ВВС США F-16 в воскресенье поднимался в небо для перехвата над Вашингтоном Cessna Citation, тем самым спровоцировав звуковой удар в районе американской столицы. "Нет никаких признаков того, что причиной крушения стали военные", - сообщили газете источники. Издание со ссылкой на NORAD также сообщает, что в общей сложности из трех точек было запущено шесть истребителей, но только два из них "осмотрели" потерявший управление гражданский джет. Спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета, принадлежавшего зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne. Глава компании Джон Румпель заявил, что на борту помимо пилота находились его дочь, двухлетняя внучка и няня. Он предположил, что самолет разгерметизировался.
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В мире, США
Истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии самолет, утверждают СМИ

Washington Post: истребители ВВС США не сбивали упавший в штате Вирджиния бизнес-джет

© AP Photo / Randall K. WolfСотрудники правоохранительных органов неподалеку от места крушения самолета Cessna Citation в штате Вирджиния, США
Сотрудники правоохранительных органов неподалеку от места крушения самолета Cessna Citation в штате Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Randall K. Wolf
Сотрудники правоохранительных органов неподалеку от места крушения самолета Cessna Citation в штате Вирджиния, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Истребители американских ВВС не сбивали упавший в штате Вирджиния бизнес-джет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в районе населенного пункта Монтебелло (штат Вирджиния) в воскресенье около 15.30 по местному времени (22.30 мск). Североамериканское командование ПВО (NORAD) в свою очередь подтверждало, что истребитель ВВС США F-16 в воскресенье поднимался в небо для перехвата над Вашингтоном Cessna Citation, тем самым спровоцировав звуковой удар в районе американской столицы.
"Нет никаких признаков того, что причиной крушения стали военные", - сообщили газете источники.
Издание со ссылкой на NORAD также сообщает, что в общей сложности из трех точек было запущено шесть истребителей, но только два из них "осмотрели" потерявший управление гражданский джет.
Спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета, принадлежавшего зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne. Глава компании Джон Румпель заявил, что на борту помимо пилота находились его дочь, двухлетняя внучка и няня. Он предположил, что самолет разгерметизировался.
Сотрудники правоохранительных органов неподалеку от места крушения самолета Cessna Citation в штате Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Стали известны подробности крушения самолета, летавшего над Вашингтоном
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