https://ria.ru/20230605/samolet-1876179865.html

Истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии самолет, утверждают СМИ

Истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии самолет, утверждают СМИ - РИА Новости, 05.06.2023

Истребители ВВС США не сбивали упавший в Вирджинии самолет, утверждают СМИ

Истребители американских ВВС не сбивали упавший в штате Вирджиния бизнес-джет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:13

2023-06-05T11:13

2023-06-05T11:13

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876174324_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_41885ce8ac58074cf58728d508ed8938.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Истребители американских ВВС не сбивали упавший в штате Вирджиния бизнес-джет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в районе населенного пункта Монтебелло (штат Вирджиния) в воскресенье около 15.30 по местному времени (22.30 мск). Североамериканское командование ПВО (NORAD) в свою очередь подтверждало, что истребитель ВВС США F-16 в воскресенье поднимался в небо для перехвата над Вашингтоном Cessna Citation, тем самым спровоцировав звуковой удар в районе американской столицы. "Нет никаких признаков того, что причиной крушения стали военные", - сообщили газете источники. Издание со ссылкой на NORAD также сообщает, что в общей сложности из трех точек было запущено шесть истребителей, но только два из них "осмотрели" потерявший управление гражданский джет. Спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета, принадлежавшего зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne. Глава компании Джон Румпель заявил, что на борту помимо пилота находились его дочь, двухлетняя внучка и няня. Он предположил, что самолет разгерметизировался.

https://ria.ru/20230605/samolet-1876162151.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша